CEMPRA recebe doações da ABHV para o cuidado animal em Canela

A Prefeitura Municipal de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SMMAU), recebeu nesta terça-feira (10) uma doação de ração, comedouros, camas e brinquedos para o Centro Municipal de Proteção e Reabilitação Animal (CEMPRA), realizada pela Associação Brasileira de Hospitais Veterinários (ABHV). Os itens doados foram arrecadados em parceria com hospitais veterinários do interior de São Paulo, com destaque para o Hospital Veterinário Animal Planet, localizado em Araras/SP, que atuou como ponto de coleta das doações, demonstrando o comprometimento de diversas instituições com o bem-estar dos animais.

A entrega oficial foi realizada pelo Dr. Álvaro Abreu, que representa a ABHV como Diretor Regional Sul. Durante a cerimônia, Dr. Álvaro destacou a importância dessa união de esforços para fortalecer a rede de apoio aos animais em situação de vulnerabilidade.

“Ficou claro que a união das pessoas é determinante para ajudar pessoas e animais. No mês de maio, durante a catástrofe ambiental, foi possível observar essa entrega, inclusive no município de Canela. No entanto, as pessoas ainda têm muito a evoluir, pois diariamente muitos animais são abandonados, atropelados e maltratados. Somente com a participação do poder público e da sociedade civil será possível desenvolver e qualificar políticas públicas voltadas ao bem-estar animal”, frisou o Secretário de Meio Ambiente, Leandro Pereira Heidtmann.

A iniciativa, além de reforçar o estoque do CEMPRA, contribui para a manutenção dos serviços de acolhimento e tratamento de animais em situação de abandono ou maus-tratos.

Foto e texto: divulgação