Festival dedicado à cultura gaúcha começa dia 19 em Gramado

“Gaúchos – Festival da História, Cultura e Tradição” terá programação cultural gratuita de 19 a 29 de setembro em diferentes pontos da cidade.

De 19 a 29 de setembro, Gramado recebe o evento Gaúchos – Festival da História, Cultura e Tradição. Serão dez dias de celebração à cultura gaúcha com diferentes atrações como apresentações de música e dança, piquete, roda de chimarrão, circuito gastronômico em restaurantes da cidade, decoração temática, exposições e atrações dedicadas às crianças.

Realizado pelo Instituto RSNASCE, o projeto irá levar para a cidade uma programação cultural e artística gratuita em diferentes locais. “Depois do que o Rio Grande do Sul viveu este ano, mais do que nunca o orgulho de ser gaúcho está aflorado em todos nós e também nos milhões de brasileiros que abraçaram nosso estado. Este será o momento para celebrarmos juntos a história, a cultura e a tradição gaúcha”, explica Thomas Fontana, um dos idealizadores do projeto e vice-presidente do Instituto RSNASCE.

A programação é extensa, serão mais de 50 atrações em diferentes pontos de Gramado: Praça Major Nicoletti, Lago Joaquina Rita Bier, Avenida Borges de Medeiros, Rua Coberta e Largo da Borges.

No dia 21, sábado, às 20h acontece a cerimônia oficial de abertura com um espetáculo que terá duração de 50 minutos unindo música, dança, teatro e história. A apresentação será na Rua Coberta, onde também acontecem shows musicais diários ao longo de toda a programação.

Diariamente, já no dia 19, às 10h30, acontecerá um momento de reverência ao estado com a execução do hino rio-grandense nos postes da Avenida Borges de Medeiros, bem no centro de Gramado. A expectativa da organização é que comerciantes, comunidade e turistas participem da homenagem. Além do hino, a Rádio Poste também terá programação musical durante todo o dia com avisos sobre as atrações do evento.

A Chama Crioula, acesa desde o dia 12 em Gramado, ganhará uma nova casa a partir do dia 20, quando o festival assume sua guarda no Piquete do evento. Durante o festival, a cidade estará vestida de verde, vermelho e amarelo para receber os visitantes com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul.

Costela será protagonista da gastronomia

Um dos cortes mais identificados com o churrasco gaúcho, a costela será protagonista das atrações gastronômicas do festival. No piquete instalado no Lago Joaquina Rita Bier acontecerá o Costelaço com alguns dos maiores assadores do Rio Grande do Sul e curadoria da plataforma Destemperados. Os churrasqueiros Marcos Livi, Schima, Josué Teg e Marcelo Sartori estão entre os nomes confirmados.

Para além das fronteiras do piquete, a costela também estará no menu de 12 restaurantes que irão participar da Cozinha Gaúcha, o circuito gastronômico do festival. Cada um deles criou um prato exclusivo para o evento onde a costela é ingrediente fundamental. São eles: El Fuego, Mlbk, Di Pietro, Nonno Mio, Piacere, Cantina Pastasciutta, Pastasciutta Rua Coberta, Josephina, Vino Lab, Giostra, Felsen e La Braise.

Palco na Rua Coberta terá grandes nomes da música e da dança gaúchas

Mais de 30 artistas passarão pelo palco “Querência Ramada” instalado na Rua Coberta. Entre eles, nomes de grande relevância da música e da dança gaúchas como Elton Saldanha, Shana Müller, César Oliveira e Rogério Melo, César e Zéu, Cadica Cia de Dança e Renato Borghetti. As apresentações serão diárias com pelo menos um show por dia. Além de nomes conhecidos, novos talentos do cenário musical do estado terão espaço para mostrarem seu trabalho como os jovens participantes do The Voice Kids Luiza Barbosa e Thomas Machado.

Nos dias 22 e 23 de setembro, a partir das 19h30, acontece o Festival dos Festivais, um espetáculo de música regional gaúcha, passando pela Milonga, Vanerão, Xote, o Chamamé, a Vaneira, a Valsa e a Rancheira, com artistas de grupos regionais.

E no último final de semana, nos dias 28 e 29 de setembro, das 9h às 23h, a Rua Coberta recebe a Dança Rio Grande, competição de danças folclóricas tradicionais do Rio Grande do Sul que premiará as melhores coreografias do primeiro ao quinto lugar nas categorias Mirim, Juvenil, Adulto e Veterano.

História passada adiante

O festival quer cultivar e celebrar a história do povo gaúcho. Para isso, em parceria com o Largo da Borges, realiza uma exposição com indumentárias, prataria, ferramentas e obras de artistas e estudiosos do Rio Grande do Sul. Já no piquete do Lago Joaquina Rita Bier, as crianças poderão escutar histórias das lendas gaúchas e conhecer as brincadeiras do Jogo do Osso, Escravos de Jó, chula e tiro de laço.

O chimarrão, símbolo da cultura gaúcha, também terá sua história contada na bolanta da Matería Capitão Rodrigo, instalada na Praça Major Nicoletti. Além de experimentar diferentes maneiras de degustar o mate, os visitantes poderão conhecer as origens da bebida com especialistas do assunto.

“Temos certeza de que este será mais um grande sucesso em Gramado, um evento que celebra a força e a identidade do povo gaúcho. Em um momento de retomada do turismo, trazer o espírito gaúcho para o centro do palco é fundamental para inspirar todos que nos visitam. Nós, gaúchos, saímos mais fortes de todos os desafios, e essa força, esse amor incondicional ao nosso estado, estarão retratados em cada detalhe do festival, através da arte, história e cultura que tanto nos orgulham. E tudo isso acontecerá em Gramado, onde a nossa cidade se transforma mais uma vez no cenário perfeito para celebrar o que temos de melhor: a nossa tradição, a nossa cultura e o nosso povo”, destaca Joe Cardoso, Secretário de Cultura de Gramado.

Segundo os organizadores, a partir da primeira edição que acontece este ano, o festival passará a ser realizado anualmente durante todo o mês de setembro com ampliação das atrações. “Sabemos que, além do forte apelo emocional e histórico do mês, setembro também costuma ser um período de baixa temporada em Gramado, por isso nosso objetivo também é movimentar a cidade e a região durante este mês”, explica Vinícius Garcia, presidente e um dos fundadores do Instituto RSNASCE.

“Gaúchos – Festival da história, cultura e tradição”

De 19 a 29 de setembro de 2024 em Gramado

Locais: Praça Major Nicoletti, Lago Joaquina Rita Bier, Avenida Borges de Medeiros, Rua Coberta e Largo da Borges

Informações: @festivalgauchos

