Marcelo Savi e Luciano Melo visitam empresas e reforçam pedido de apoio à campanha

Nesta semana, os candidatos da coligação “Canela Não Vai Parar” – MDB e PSD, Marcelo Savi e Luciano Melo, começaram as visitas às empresas locais, onde estão tendo a oportunidade de dialogar com funcionários e a direção. Durante a visita, destacam os planos para o futuro de Canela e reforçam a importância do apoio da classe empresarial para impulsionar o desenvolvimento da cidade.

No encontro, Marcelo e Luciano apresentaram suas propostas voltadas ao incentivo econômico, com foco na criação de um ambiente favorável para novos negócios e fortalecimento das empresas já existentes. “Sabemos o papel crucial que as empresas têm na geração de empregos e na movimentação da economia local. Nosso compromisso é oferecer as condições necessárias para que o setor empresarial continue crescendo e contribuindo com o progresso de Canela”, destacou Marcelo Savi.

Além da visita às empresas, os candidatos também marcaram presença em bandeiraços, marca do MDB, onde são recebidos com entusiasmo por apoiadores e simpatizantes. A mobilização das ruas reforça o engajamento da população, que acompanha de perto as ações da campanha.

Nos próximos dias, Marcelo e Luciano seguem com uma agenda intensa, incluindo visitas a outros bairros, encontros com lideranças locais e mais bandeiraços, buscando consolidar o apoio necessário para a vitória nas eleições.

Texto e foto: divulgação