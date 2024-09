A promoção Semana do Cinema retorna entre os dias 12 e 18 de setembro, oferecendo ingressos a preços reduzidos em todas as salas da rede Cine Gracher. Durante o período, os bilhetes custarão apenas R$12,00 para as sessões 2D e 3D, proporcionando uma oportunidade para o público conferir os lançamentos da semana por um valor mais acessível.

Além do desconto nos ingressos, os combos de pipoca e refrigerante também terão preços especiais. O combo promocional, que inclui uma pipoca grande salgada e duas cocas de 600ml, sairá por R$29,00.

Vale destacar que, durante a Semana do Cinema, a promoção Terça da Mulher não estará em vigor. A promoção, que normalmente oferece desconto mediante a compra de um ingresso inteiro, não se aplica, pois o valor único de R$12,00, inclusive mais barato que a meia-entrada regular, já estará disponível para todos os clientes. Além disso, as promoções não podem ser acumuladas.

A Semana do Cinema é uma campanha nacional promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com o objetivo de incentivar o público a frequentar as salas de cinema em todo o Brasil.

Os interessados podem adquirir ingressos antecipados, consultar o regulamento da promoção e conferir a programação completa de filmes no site oficial do Cine Gracher ou por meio do aplicativo disponível para iOS e Android (www.cinegracher.com.br).

Semana do Cinema oferece ingressos por R$12,00 nas salas do Cine Gracher

Confira a programação completa entre os dias 12 e 18 de setembro no Cine Gracher:

Sala 1

Pets em Ação (Classificação: Livre) – 15h00

Silvio Santos – O Sequestro (Classificação: 14 anos) – 17h00

É Assim que Acaba (Classificação: 14 anos) – 20h00

Sala 2

Robô Selvagem (Classificação: Livre) – 15h30

Não Fale o Mal (Classificação: 18 anos) – 18h30

Não Fale o Mal (Classificação: 18 anos) – 21h00 (legendas nos dias 12/09 e 15/09)

Sala 3

Corrida Maluca (Classificação: Livre) – 16h00

Silvio Santos – O Sequestro (Classificação: 14 anos) – 18h45

Deadpool e Wolverine (Classificação: 18 anos) – 21h00

Sala 4

Meu Malvado Favorito 4 (Classificação: Livre) – 16h00

Os Fantasmas Ainda Se Divertem (Classificação: 14 anos) – 18h45

Silvio Santos – O Sequestro (Classificação: 14 anos) – 21h00

Os ingressos podem ser adquiridos pelo autoatendimento nas lojas ou pelo site oficial: www.cinegracher.com.br.