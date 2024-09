TechParty 2024: Semana Acadêmica da TI

A Semana Acadêmica TechParty 2024 será realizada nos dias 17, 18 e 19 de setembro, no campus das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat). O evento, com entrada gratuita, contará com palestras inspiradoras, ministradas por profissionais do mercado de tecnologia. Além de abordar temas atuais e relevantes, como Inteligência Artificial e Segurança da Informação, os palestrantes também falarão sobre inovação, mercado de trabalho e histórias de sucesso. As atividades acontecerão no auditório 3 do Centro de Eventos da Faccat.

Segundo o coordenador dos cursos de TI da Faccat, o professor Dr. Paulo Rech Wagner, o encontro representa um espaço de aprendizado e uma oportunidade para conectar estudantes, ex-alunos, profissionais e empresas do setor de tecnologia da informação, promovendo o compartilhamento de conhecimento e networking junto ao público acadêmico. “Esperamos que a TechParty estimule cada vez mais o interesse da comunidade acadêmica pela tecnologia e suas diversas aplicações e que também seja um evento que proporcione momentos de descontração e integração entre todos”, ressalta.

O evento é aberto a acadêmicos da Faccat, de outras instituições de ensino e a todos os interessados em tecnologia. A TechParty 2024 é promovida pela coordenação dos cursos de Sistemas de Informação, Superior em Sistemas para Internet e Superior em Jogos Digitais.

Inscrições e informações CLIQUE AQUI

Programação:

17 de setembro (terça-feira) – a partir das 19h30min

Segurança Digital na era da IA , como se defender?

Palestrante: Lucas Rodrigues, da KScorp

Muito além do ChatGPT: conheça Inteligências Artificiais para revolucionar negócios e o seu dia a dia.

Palestrante: Plinio Kieling Neto, da Lighthous

18 de setembro (quarta-feira) – a partir das 19h30min

Cibersegurança

Palestrante: Rodrigo Ritto, da Techdec

Trabalho de conclusão de curso, e agora? Alguns exemplos de projeto.



19 de setembro (quinta-feira) – a partir das 19h30min

O contrassenso como forma de inovação.

Palestrante Henrique Dias, da NoHarm

Texto: Claucia Ferreira/Faccat