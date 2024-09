Alpen Park promove Semana Farroupilha e lança promoção para gaúchos

Em comemoração ao mês dos gaúchos, o Alpen Park de Canela lançou uma promoção especial para todos os moradores do Rio Grande do Sul. Quem comprar o passaporte pelo site, paga apenas R$ 99,90. Basta apresentar um comprovante de residência e documento com foto na bilheteria do parque para validar o voucher. Além de pagar menos durante todo o mês, os visitantes serão recebidos com uma programação cultural entre 14 e 20 de setembro.

Na Semana Farroupilha do Alpen, estão previstas oficinas de chimarrão, apresentações de dança, oficinas de laço em vaca parada e outras atividades no Espaço Kids. No Dia do Gaúcho, 20 de setembro, a partir das 13h30, a grande atração será o show com o grupo tradicionalista O Retruco. “Além de aventura e diversão, a Semana Farroupilha do Alpen será repleta de tradição”, destaca a gerente de Marketing do Alpen, Jéssica Ramish.

REGRAS DA PROMOÇÃO

O valor promocional de R$ 99,90 é para os passaportes de pessoas acima de 1,30 metro. O comprovante é válido para o titular e quatro acompanhantes. O desconto é válido para compras no site alpenpark.com.br (https://loja.alpenpark.com.br/passaporte-morador-rs-130m/). Os passaportes podem ser usados até 30 de setembro de 2024. Na ausência de comprovação de residência no RS, será cobrada a diferença sobre os valores de bilheteria.

PROGRAMAÇÃO

De 14 a 20 de setembro

Diariamente

11h e 15h: Oficina de chimarrão com a Vila Alpina

Atividades no Espaço Kids

Apresentações do Garfo e Bombacha

Segunda-feira – 16 de setembro

11h e 14h: Oficina de Laço, com vaca parada

Terça-feira – 17 de setembro

10h: apresentação DTG Ari Dalanholi

Quarta-feira – 18 de setembro

10h: apresentação A.E.C.F Sandra Renck

14h30: apresentação DTG Raízes do Sul – EMEI Professora Adriana Spall Wingert

Quinta-feira – 19 de setembro

11h e 14h: Oficina de Laço, com vaca parada

Sexta-feira – 20 de setembro

13h30: Show O Retruco