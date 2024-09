Comunidade de Canela participa de audiência sobre melhorias no aeroporto local

Na última terça (9) uma audiência pública foi realizada no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA com o objetivo de ouvir a comunidade de Canela sobre as melhorias planejadas para o aeroporto da cidade. O encontro contou com a participação do presidente da Infraero, Rogério Barzellay, secretário de Turismo Gilmar Ferreira, prefeito, Constantino Orsolin , Milton Zuanazzi Representante do Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Rafael Carniel diretor do SETUR Representante do Sec de Turismo do Estado e Ricardo Guimarães Diretor de logística que detalharam as ações já em andamento, como a intensificação da limpeza e a instalação de novas sinalizações na área aeroportuária, que fazem parte da primeira fase do projeto de melhorias. A segunda etapa prevê o alargamento da pista, e a terceira, a construção de um terminal adequado ao crescente movimento de passageiros.

O foco principal da audiência foi dar voz às lideranças comunitárias e ao trade turístico, permitindo que expressassem seus anseios e preocupações. Um dos pontos críticos discutidos foi o período de fechamento do aeroporto necessário para a realização da segunda fase. Estima-se que a pista precisará ser interditada por cerca de 60 dias para as obras de ampliação.

A comunidade reconheceu a importância das melhorias para o desenvolvimento do turismo local e manifestou apoio à execução rápida dos trabalhos. Embora a segunda fase ainda dependa da aprovação da FEPAM, ficou agendada uma nova reunião para a próxima semana para avançar com o planejamento. Em relação à interdição da pista, foi definido que o fechamento deverá ocorrer em torno do dia 21 de outubro, coincidindo com a reabertura do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Com a ampliação da pista, o aeroporto de Canela estará apto a receber aeronaves ATR-72, com capacidade para até 72 passageiros. Barzellay ressaltou ainda a necessidade de um terminal moderno que atenda às demandas regionais, indicando que essa estrutura será projetada na terceira fase do plano de melhorias.

Fotos: André Fernandes