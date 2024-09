Conto do bilhete premiado: Polícia Civil de São Chico prende cinco pessoas

Idoso, uma das vítimas, teria sido lesado em R$ 100 mil

A Delegacia de Polícia de São Francisco de Paula, com o apoio da DRACO e Delegacia Regional de Caxias do Sul, realizou nesta quinta-feira, 12 de setembro, a Operação Payback, com foco no combate ao crime de estelionato contra idoso na modalidade conhecida como conto do bilhete premiado.

No decorrer da operação, foram presos três investigados e duas investigadas, todos envolvidos em uma associação criminosa que praticava golpes contra vítimas em diversas cidades.

A seção de investigação de São Francisco de Paula apurou que uma vítima, residente em São Francisco de Paula, sofreu um prejuízo de R$ 100.000,00.

As investigações identificaram o destino dos valores obtidos ilicitamente e os operadores das contas bancárias envolvidas, além de evidenciar a atuação coordenada do grupo em outros crimes similares.

Durante o cumprimento de seis mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão, foram apreendidos celulares e munições, que serão analisados para aprofundar as investigações e auxiliar na identificação de outros integrantes do grupo criminoso.

As ações policiais ocorreram em Caxias do Sul e Farroupilha, com a participação de 24 policiais civis.

A Delegada Fernanda Aranha (DP São Francisco de Paula) e o Delegado Luciano Righes (DRACO Caxias do Sul) ressaltam que a Operação Payback reforça o compromisso das forças de segurança com o combate ao crime organizado, visando à proteção da população e a punição rigorosa dos envolvidos em atividades ilícitas.

Após as formalidades legais, os investigados serão encaminhados ao Presídio.