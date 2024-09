Final do Futsal Veterano de Canela é nesta sexta-feira

Amigos do Laje e Tiririca disputam o título

O Campeonato Municipal de Futsal Veterano de Canela chega ao fim nesta sexta (13), com a disputa de 3º e 4º lugares e a grande final.

A partir das 20h, no Ginásio Carlinhos da Vila, Oito e Meia e Grafo & Bombacha duelam para decidir quem fica com o 3º lugar.

Em seguida, Amigos do Laje e Tiririca Futsal fazem a grande final. Além do título e das premiações individuais, o campeão leva para casa uma bola Penalty Max 1000, numa parceira da Origynal Moda Sport e Portal da Folha

A Folha transmite a decisão ao vivo, pelo YouTube do Portal da Folha TV. Acompanhe pelo link: https://www.youtube.com/live/ZBLOppuhvHE

Craque “É Caixa”

No intervalo entre os jogos, Portal da Folha e JA Espaço de Treinamento realizam a disputa do Craque “É Caixa”, da qual podem participar até 15 pessoas do público, presente no Ginásio Carlinhos da Vila.

A brincadeira é acertar o ângulo em um chute de 10 metros. Cada participante terá dois tentativas. O vencedor leva para casa uma bola Penalty 500, também parceira com a Origynal Moda Sport, além de outros brindes.