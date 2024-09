Marcos Livi reúne Hampel e Mátria Parque em Festim de Primavera 

Evento celebra a nova estação no sábado (21) com chefs convidados em diferentes cenários do maior parque de flores das Américas, em São Francisco de Paula. O almoço especial será em cinco tempos, um em cada jardim.

Uma experiência gastronômica na Serra Gaúcha vai reunir dois grandes empreendimentos para celebrar a chegada da nova estação e um novo tempo para o Rio Grande do Sul. Criado pelo chef Marcos Livi, do Parador Hampel, o evento vai reunir chefs e o público em jardins do Mátria, a partir das 12h39, em um Festim de Primavera. O Parador Hampel e o Mátria Parque são vizinhos, em São Francisco de Paula. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos pelo whatsapp (54)99229-5497.

A programação se inicia às 13h, com recepção no Monumento à Borboleta, um dos mais visitados no parque. O welcome homenageia um dos principais polinizadores da natureza e abre a série de cinco etapas do almoço que percorre o parque. A entrada será no Jardim sensorial, espaço com mais de 2 mil pés de alecrim, entre outras ervas plantadas. O almoço será no túnel de Glicínias, o segundo maior do mundo, com 102 metros, que está florido. As sobremesas vão levar o público até a Vila das Meliponas, as abelhas sem ferrão, e ao Jardim Degradê, um dos mais bonitos do parque. A experiência será acompanhada por música ao vivo.

A primavera começa às 9h44 do dia 22 de setembro, pelo horário de Brasília. Em caso de chuva ou mau tempo, o evento será adiado.

Festim de Primavera: veja as etapas, os locais e quem comanda cada estação

Etapa 1: Welcome

Local: Monumento à Borboleta

Gustavo Nichterwitz: chef do restaurante Solos, filho de cozinheira e um aficionado pelo imaginário culinário latino e brasileiro.

Etapa 2: Entrada

Local: Jardim Sensorial

Irany Arteche: Nutricionista, Mestre em Fitotecnia/UFRGS, criou o acrônimo PANC em 2008. Segue o mantra “a comida deve fazer bem ao corpo, à alma e ao ambiente.”

Etapa 3: Pratos principais

Local: Túnel de Glicínias

Pasta| Arika Messa: Professora de Gastronomia do Senac Gramado e Chef de Cozinha da Monã Vivência em Canela, com mais de 15 anos de experiência no mercado.

Proteína | Marcos Livi: graduado pela Escola Castelli, de Canela, e Chef Internacional pelo Senac. Mentor de projetos gastronômicos, assina empreendimentos em São Paulo, São Francisco de Paula, Praia Grande (SC) e eventos ao redor do fogo.

Etapa 4: Sobremesa

Local: Meliponário

Mel e queijos | Maicon Possamai: agrônomo do Mátria Parque

Etapa 5: Sobremesa

Local: Jardim Degradê

Léo Cruz: Professor de Gastronomia da PUCRS, é pesquisador no PPGENSAU/UFRGS de cozinhas comunitárias e pântanos alimentares.

Serviço:

O que: Festim de Primavera

Onde: Mátria Parque de Flores (ERS 235, km 68, São Francisco de Paula)

Quando: sábado (21), das 13h às 16h30

Quanto: R$289 por pessoa (segundo lote). R$310 (terceiro lote). Inclui ingresso, cinco estações de alimentação, água, refrigerante, vinhos e espumante (Jolimont).

Estacionamento: gratuito

Onde comprar: WhatsApp (54)99229-5497

Saiba mais:

Parador Hampel, um patrimônio cultural

Hotel centenário, bem patrimonial de São Francisco de Paula, foi inaugurado em 1899 como uma hospedagem. Está instalado em uma área de 44 hectares de mata nativa preservada, com seis cachoeiras e um lago.

Apresenta o menu do restaurante Ana Terra comandado pelo chef Marcos Livi e o A Ferro e Fogo, a experiência ao redor do fogo promovida todos os domingos e que também percorre o país. @paradorhampel

Mátria Parque, arte e arquitetura natural

Aberto em 2021, o Mátria Parque de Flores oferece 30 jardins, além de restaurantes, lojas e experiências como barco a remo, monumentos e esculturas naturais. O paisagismo valoriza o movimento das coxilhas e a diversidade da região. É o maior parque de flores das Américas. Os visitantes podem circular a pé ou com veículos elétricos. Já foi indicado ao Golden Trezzini Awards for Architecture and Design e pela XII Bienal de Barcelona, em 2023. @matriaparquedeflores