Opinião Forti – Baldassos e Farids

Baldassos e Farids

Você pode ser colorado ou gremista, não grenalizarei minha coluna mas proporei uma reflexão. 2024 não está sendo um bom ano pra dupla. Por motivos como as enchentes, planejamentos errados ou até mesmo pelo aleatório que o futebol nos apresenta. Mas não é sobre isso que quero tratar no meu espaço. Grupos de whatsapp reverberam todas as cornetas ao cubo. Gozações, brincadeiras e até xingamentos desnecessários aparecem sempre quando a dupla grenal entra em campo. Faça um rápido exercício torcedor colorado. Nas maiores desgraças dos últimos anos quem os gremistas usam para personificar uma corneta? Fabiano Baldasso, conhecido influencer que capitaliza muito quando o Inter algum fiasco. E nos últimos anos são vários. Agora gremista pergunte para os colorados se esse jornalista o representa? A maioria dirá que não.

Vamos para o outro lado da gangorra: Farid Germano Filho! Quem os vermelhos usam para tripudiar os azuis nos momentos inglórios nos últimos anos: exatamente ele. Significa que é o representante máximo dos tricolores? Garanto que não. Mas para a corneta e para não se levar a sério os vídeos dos influencers funcionam bem demais.

Atualmente a forma de se consumir conteúdo mudou drasticamente. As pessoas se informam por parágrafos, manchetes e tópicos rápidos. Uma matéria bem feita e produzida segundo os manuais do bom jornalismo as vezes passa batida. A forma com que os dois influencers trabalham funciona, principalmente pra eles que se monetizam demais com exposição. Significa que tem credibilidade? Não sei. Mas estão ganhando muito dinheiro com seu jeito de trabalhar.

Produzir jornalismo de verdade, ouvindo os dois lados, preservando fontes e entregando a verdade independente do lado que tu está custa caro. O retorno não é fácil, muitas pessoas vão te hostilizar e outras tantas vão tentar te desacreditar. Mas fazer o certo sempre é o melhor caminho, seja para quem escreve ou para quem consome. Portanto pense nisso antes de bater palma para louco dançar. Quem vai faturar com isso não é você.

Aeroporto de Canela

Achei espetacular a vinda da Infraero para falar sobre todos os trâmites da ampliação do aeroporto da nossa cidade. É algo importantíssimo e que vai sim desenvolver ainda mais a parte econômica da nossa cidade. Não tem como a comunidade não ficar feliz com isso. A reforma acontecerá e acredito que até a Páscoa teremos ATR-72 pousando aqui. Sobre esse assunto finalizo dizendo que algumas pessoas e entidades precisam escolher melhor as brigas em que querem se meter. Se estiverem em todas vão gastar suas energias em batalhas que já nascem perdidas. Parece que precisam da claque em todos os momentos.

Perguntinhas

Pelo certo faltam menos de dois meses para o Sonho de Um Natal 2024. Como estão os preparativos?

Já perguntou pro seu candidato quem vai compor seu alto escalão de governo? Sempre importante olhar as coligações e analisar a desenvoltura de algumas figuras.

IA em campanha vicia? Tem alguns candidatos a vereador que estão se passando no copia e Cola dos ChatGPT da vida.