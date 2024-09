Prefeito de Canela discute com o Núcleo de Tecnologia Urbana/FLE as principais melhorias urbanas que surgirão com o novo Plano Diretor de Canela

Na última terça-feira (10), o prefeito Constantino Orsolin, o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Leandro Pereira Heidtmann e membros do corpo técnico da prefeitura discutiram as propostas preliminares para o Plano Diretor do Município com os arquitetos Benamy Turkienicz e Miguel del Rio Franco, representando o Núcleo de Tecnologia Urbana e a Fundação Luiz Englert, contratados para a elaboração do Plano.

A conversa abordou temas centrais para o futuro de Canela como a integração entre o sistema viário da área central, circuitos rurais e os acessos aos municípios vizinhos, o aproveitamento do potencial construtivo do Centro da cidade e os impactos da implantação do aeroporto de Canela. Estas pautas são essenciais para garantir o crescimento ordenado e sustentável da cidade, preservando sua qualidade de vida e seu patrimônio natural.

As próximas etapas de elaboração do Plano Diretor envolverão a consolidação das propostas preliminares apresentadas a partir dos diálogos abertos com a comunidade, com o Legislativo e com a sociedade civil organizada.

Informações: Assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Canela/divulgação