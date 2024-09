UCS Campus Hortênsias – Cursos de Qualificação e Aperfeiçoamento

Estão abertas as inscrições para cursos de graduação, extensão e oficinas de qualificação, com opções em diversas áreas do conhecimento. As matrículas podem ser realizadas de forma contínua e os interessados têm a oportunidade de ingressar em qualquer época do semestre.

Matricule-se nas disciplinas de 40 horas entrando em contato pelo WhatsApp: (54) 9 9712.8139

Cursos de extensão

Perícia Trabalhista: Manifestação e Impugnação dos Cálculos de Liquidação de Sentença

Período: 17 a 25 de setembro

Dias: Terças e quartas-feiras, das 18h30 às 22h30

Período: 17 a 25 de setembro Dias: Terças e quartas-feiras, das 18h30 às 22h30 Engenharia Social: Conceitos, Métodos e Prevenção de Fraudes

Modalidade: EaD síncrona

Datas: 28 de setembro e 5 de outubro

Horário: Sábados, das 8h às 12h

Modalidade: EaD síncrona Datas: 28 de setembro e 5 de outubro Horário: Sábados, das 8h às 12h Educação Financeira

Modalidades: Presencial e EaD síncrona

Período: 1º, 8 e 22 de outubro

Dias: Terças-feiras, das 16h30 às 19h30

Modalidades: Presencial e EaD síncrona Período: 1º, 8 e 22 de outubro Dias: Terças-feiras, das 16h30 às 19h30 Direito Penal Negocial

Modalidade: EaD síncrona

Período: 15 a 29 de outubro

Dias: Segunda a sexta-feira, das 17h30 às 19h30

Oficinas do UCS Sênior

Matrículas contínuas estão disponíveis para oficinas voltadas à terceira idade, que buscam manter o corpo e a mente ativos.

Dança Como Forma de Manter o Corpo Ativo

Modalidade: Presencial

Dias: Segundas-feiras, das 14h às 15h30

Ministrante: Rodrigo Machado de Vargas

Modalidade: Presencial Dias: Segundas-feiras, das 14h às 15h30 Ministrante: Rodrigo Machado de Vargas Vida em Movimento

Modalidade: Presencial

Dias: Segundas-feiras, das 17h às 18h30

Ministrante: Marina Susin Siota

Modalidade: Presencial Dias: Segundas-feiras, das 17h às 18h30 Ministrante: Marina Susin Siota Escrevendo Narrativas Breves

Modalidade: EaD síncrona

Dias: Segundas-feiras, das 14h às 16h

Ministrante: Maria Isabel Porazza Mendes

Modalidade: EaD síncrona Dias: Segundas-feiras, das 14h às 16h Ministrante: Maria Isabel Porazza Mendes Cérebro Ativo

Modalidade: Presencial

Dias: Terças-feiras, das 14h às 16h

Ministrante: Marina Susin Siota

Modalidade: Presencial Dias: Terças-feiras, das 14h às 16h Ministrante: Marina Susin Siota Coral UCS Sênior

Modalidade: Presencial

Dias: Quartas-feiras, das 14h às 16h

Ministrante: Giovanna Basei Meneguzzo

Modalidade: Presencial Dias: Quartas-feiras, das 14h às 16h Ministrante: Giovanna Basei Meneguzzo Fotografia Digital

Modalidade: Presencial

Dias: Quintas-feiras, das 14h às 16h

Ministrante: João Mendes Neto

Os cursos e oficinas visam proporcionar qualificação profissional e bem-estar, com modalidades presenciais e online para atender diferentes públicos.