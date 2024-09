UCS promove novo ‘aulão’ preparativo ao ENEM no próximo sábado, 14 de setembro

Com participação gratuita, atividades vão abordar conteúdos de Química, Inglês e Artes

A Universidade de Caxias do Sul realiza nova edição do “aulão” preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) neste sábado, 14 de setembro. As atividades, que abordarão conteúdos das disciplinas de Química, Inglês e Artes, ocorrem das 8h às 12h no Bloco H (com possibilidade de participação on-line). As inscrições são gratuitas e recebidas neste link, pelo qual também é transmitida a aula on-line.

Ministradas por professores da UCS, as aulas para o ENEM tiveram início em julho. Os conteúdos estão disponíveis para acesso através dos links a seguir: Biologia e Língua Portuguesa; História, Literatura e Redação; Geografia, Física e Química; Matemática, Espanhol e Filosofia; e Língua Portuguesa e Controle das Emoções. A programação ainda prevê mais uma aula, no mês de outubro.

A iniciativa ocorre com a proposta de apresentar à comunidade estudantil conteúdos e temas de redação que podem ser explorados no Exame Nacional do Ensino Médio, compartilhando dicas de estudo. Neste ano, a prova será aplicada nos dias 3 e 10 de novembro, em todo o território nacional.

Serviço

O quê: Aula Preparatória para o ENEM

Quando: Sábado, 14 de setembro, das 8h às 12h

Onde: Bloco H do Campus-Sede da Universidade de Caxias do Sul, com transmissão on-line

Quanto: gratuito