Clube de Leitura para Mulheres promove encontro em Canela

Participe do 3º encontro do Clube de Leitura para Mulheres de Canela na área rural

O Clube de Leitura para Mulheres de Canela realizará seu terceiro encontro na próxima segunda-feira, 23 de setembro, na EMEIEF José Zeferino Lopes, localizada na área rural de Canela, no Morro do Calçado. O evento é voltado especialmente para as mulheres da comunidade rural e terá como foco o livro “Travessias – Entre o Corpo e a Palavra”, que aborda 15 anos de vivências e superações da autora Jéssica Gonçalves.

O livro explora temas como violência, autoestima e a força da escrita como ferramenta terapêutica e de ressignificação pessoal. Durante o encontro, as participantes poderão participar de uma oficina de escrita, com técnicas de respiração consciente e um espaço para reconexão consigo mesmas.

Além da literatura, a interseccionalidade das artes será trabalhada, proporcionando uma experiência enriquecedora e relaxante para as mulheres presentes.

Último encontro contou com aula de dança com a professora Mônica Moura.

O livro foi publicado através do edital de Chamamento Público 08/2023, vinculado ao projeto “Tem Cultura em Canela”, com financiamento de Emendas da Câmara de Vereadores e apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais, Prefeitura e Departamento de Cultura de Canela.

Mais informações podem ser obtidas através do Instagram @jesss_goncalves.