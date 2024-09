Conexão Faccat abre as portas para o futuro

Nos dias 8, 9 e 10 de outubro, as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) serão o ponto de encontro de jovens estudantes do terceiro ano do Ensino Médio em mais uma edição do tradicional evento Conexão Faccat. Com uma trajetória que já ultrapassa três décadas, o Conexão Faccat tem se consolidado como uma oportunidade única para os futuros universitários conhecerem de perto a infraestrutura e os diferenciais da Instituição.

Durante o evento, os participantes terão a chance de explorar o campus da Faccat, interagir com professores e vivenciar as instalações e laboratórios que tornam a Instituição uma das mais renomadas no cenário das faculdades comunitárias do Brasil. Além das visitas guiadas e do contato com a equipe docente, o Conexão Faccat promete uma programação repleta de atividades interativas, incluindo brincadeiras e momentos de integração.

Uma das grandes atrações é o sorteio de diversos vale-bolsas, com desconto de até 50% em qualquer curso de graduação da Faccat. A cada ano, cerca de 3 mil estudantes da região visitam o campus nesta grande integração. Estudar na Faccat é conquistar uma formação acadêmica com qualidade.

Inscrição para Vestibular Solidário durante o Conexão Faccat

Durante o Conexão Faccat, os estudantes também possuem a oportunidade de realizar a matrícula para o Vestibular Solidário, que ocorrerá no dia 27 de outubro, a partir das 13h30min. A inscrição é um gesto solidário. Cada inscrito deve doar 4 litros de leite de caixinha no dia da prova do vestibular. Estes leites serão doados para entidades sociais da região. As inscrições também podem ser realizadas até o dia 25 de outubro.

Mais informações sobre o Conexão Faccat e vestibular solidário pelo e-mail conexao@faccat.br ou www.faccat.br .

Texto: Claucia Ferreira/Faccat

Fotos: Angelo Flesch/Faccat