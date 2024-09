Disputas da Elite do Futsal Canelense iniciam nesta segunda (16)

Campeonato Municipal de Futsal da 1ª Divisão de Canela conta com 10 equipes

O Campeonato Municipal de Futsal da 1ª Divisão de Canela inicia nesta segunda (16), com três jogos. Os finalistas da segunda divisão, JA Futsal e CasaBlanca, se enfrentam no jogo de abertura da competição que reúne a elite do Futsal canelense.

Em seguida, Âncora X Corinthians e Guará X Galera da Estevão, fecham a rodada.

Os jogos da 1ª Divisão serão disputados em segundas e quartas, sempre no Ginásio Carlinhos da Vila. As rodadas de segunda-feira contam com três jogos, já as de quarta-feira, serão dois confrontos, já que são 10 as equipes participantes da competição.

Na quarta (18), Monterrey X Bola 8 e Certinho Evento X Hortênsias fecham os jogos da semana.

A competição terá sempre duas rodadas por semana, com previsão de encerramento da fase classificatória em 14 de novembro, na 18ª rodada, após todas as equipes terem se enfrentado. A Folha de Canela anuncia transmissão de uma rodada por semana, durante a 1ª fase.

Nesta segunda, o Portal da Folha transmite, ao vivo, a abertura do Campeonato, a partir das 19h30min, no YouTube do Portal da Folha, pelo link https://www.youtube.com/live/TvMBRQjOf5g .