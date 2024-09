Festejos Farroupilhas do CTG Querência: tradição e celebração

Os Festejos Farroupilhas do CTG Querência tiveram início no último dia 7, quando a centelha do Fogo Simbólico foi transformada em Chama Crioula. Este ato simbólico, que carrega a essência de nossa tradição e história, foi liderado com orgulho e respeito por um grupo de cavalarianos até o Parque de Rodeios Saiqui, quando ocorreu a abertura de Ronda Crioula, um evento que neste ano conta com a dedicação especial do casal Claudio e Cristina Lodéa, escolhidos para serem os Guardiões da Chama.

Entre os dias 7 e 19 de setembro, o CTG Querência, que promove o evento, preparou uma programação repleta de encantos e tradições. Piquetes de laçadores e outras entidades se reuniram para oferecer noites especiais, com apresentações de danças folclóricas que revivem as raízes de nossa cultura, declamações poéticas que tocam o coração e muita música gaúcha que ressoa como um hino à nossa terra. A tradicional boia campeira, com seu sabor marcante, completa as noites festivas.

No último dia 13, dando seguimento aos festejos, o patrão do CTG Querência Jeferson Lodéa teve a honra de apresentar o casal que, com grande entusiasmo e dedicação, assumirá a guarda da Chama Crioula em 2025: Marco Pereira e Florisbela Oliveira, carinhosamente conhecidos como Marcão e Bela. Este momento, repleto de simbolismo e emoção, marcou a continuidade dos Festejos Farroupilhas da entidade.

Na segunda-feira à noite, dia 16, o CTG Querência terá uma programação especial, envolta em reconhecimento e gratidão. Serão homenageados os ex e atuais vices patrões, cujas habilidades e dedicação têm sido fundamentais para a história do Querência. Um momento para celebrar aqueles que, com amor e compromisso, têm contribuído para manter viva a chama das nossas tradições.

O dia 19, que encerra a programação noturna dos festejos, contará com a posse da nova gestão de peões e prendas do Querência.

O dia do gaúcho, 20 de setembro, iniciará com o tradicional Desfile Farroupilha, com dezenas de cavalarianos, iniciando às 9h30, no Parque do Palácio, seguindo em direção ao Parque de Rodeios. Os cavalarianos marcharão com orgulho, enaltecendo a bravura do povo gaúcho e as nossas raízes. À tarde, terá início a vigésima sétima edição do Campeonato Municipal de Laço, um verdadeiro espetáculo de habilidade e paixão pela lida campeira, com a participação de CTGs e piquetes de laçadores de Canela. Tradicionalmente é homenageada uma entidade gauchesca no evento e, nesta edição o homenageado será o Piquete de Laçadores Serra e Fronteira, o grande campeão do Campeonato em 2023.

Crédito: Pietra Zanatta Santos