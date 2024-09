Parador Hampel recebe Jorge e Fabrício Aita para o “A Ferro e Fogo” Farroupilha   

A história viva da churrascaria Santo Antônio, a mais tradicional de Porto Alegre, estará na área de fogo do chef Marcos Livi, em São Francisco de Paula, no feriado (20). O Dia do Gaúcho também será de lançamento do Piquete “Estância A Ferro e Fogo”, na propriedade.

O Dia do Gaúcho será de celebração no Parador Hampel, em São Francisco de Paula, com a presença dos assadores Jorge Aita e Fabrício Aita. A dupla, da tradicional Churrascaria Santo Antônio, de Porto Alegre, vai preparar e servir carnes nas estações do “A Ferro e Fogo”, evento gastronômico do chef Marcos Livi que começa às 10h30, oferecendo almoço e day use na propriedade.

A experiência traz diferentes técnicas e formas de assar à beira do lago ou no pátio central e oferece a natureza exuberante da Mata Atlântica, com trilhas e cachoeiras. O almoço inclui além das carnes, entradas, sobremesas e bebidas (chope artesanal, água, suco, café, chá e refrigerante). As reservas podem ser feitas pelo (54) 99692-9717.

Por volta das 14h, haverá o lançamento do Piquete “Estância A Ferro e Fogo“, com a saída de 15 cavalarianos do Hampel para o Desfile Farroupilha na Avenida Júlio da Castilhos. O novo espaço do Parador fica ao lado do Hotel e será aberto ao público em 2025 para marcar os 10 anos do A Ferro e Fogo, evento que ocorre aos domingos. A Estância está sendo preparada para se transformar em uma cabanha dedicada ao cavalo crioulo, à cultura gaúcha e aos passeios dos hóspedes, além de Day use.

Serviço:

O que: A Ferro e Fogo

Onde: Parador Hampel (Rua Boca da Serra, 455, Remanso Indianópolis, São Francisco de Paula)

Quando: sexta-feira, 20, das 10h30 às 16h

Cardápio: inclui entradas, estações de proteínas, bebidas não alcoólicas, chope artesanal e sobremesas.

Quanto: R$250 por pessoa. Crianças até 6 anos, isentas. De 7 a 11 anos, meia-entrada.

Reservas: (54) 99692-9717 ou pelo e-mail reservas@paradorhampel.com

O CARDÁPIO

PARA PETISCAR (das 10h30 às 13h30)

Choripan , caldinho de batatas com linguiça campeira, espetinho de coração, tulipa de frango. Seleção de cachaças artesanais com infusões à base de ervas e frutas nativas.

ESTAÇÕES (12h30 às 16h)

A VIDA É OSSO (Tradicional Costelão 12 horas, abóbora cabotiá caramelizada e Farofa de Levain. Molho Chimichurri, com cevada tostada, uma marca do AFF).

CORDEIRO DA ENTRADA ATÉ QUASE À SOBREMESA (Cordeiro Patagônico com tempero especial, Coração, Rim à Milanesa. Acompanhamentos: cenoura, batata doce e aipim, molho de Relish e Limão tostado.

QUEM VEIO PRIMEIRO: O OVO OU A GALINHA? (Galeto ao molho do Tennessee, Moela ensopada, Fígado a la plancha, Pé de galinha (nosso botox), Ovo defumado, Milho verde na manteiga, Com farofa de milho).

PORCO DE CABO A RABO (Ribs suína com molho barbecue, Matambrito na parrilla, leitão inteiro, Abacaxi grelhado, Couve manteiga, Laranja.

DO PAMPA À PARRILLA (Corte do açougueiro, Chorizo de gado inglês, Gremolata, Feijão campeiro, Arroz tradicional, Farinha clássica de mandioca).

TERRA MADRE (Vegetais defumados, Tubérculos grelhados, Varal de legumes, Pimentão com ovo caipira, Saladas da horta, Mix de pickes)

A VIDA É DOCE (das 14h às 16h)

Crepe com calda de laranja, doces de compota com nata campeira, brownie tostado com calda de chocolate, azeite gaúcho e flor de sal.

NO CHIAR DA CHALEIRA (Café de coador, Chá de ervas e flores e frutas frescas.

BEBIDAS: valor inclui bebidas não alcoólicas (refrigerante, água e suco) e chope artesanal. Carta de vinhos e drinks à parte.

Quanto: R$250 por pessoa. Crianças até 6 anos, isentas. De 7 a 11 anos, meia-entrada.

Saiba mais

O chef

Natural de São Francisco de Paula, Marcos Livi é proprietário do Parador Hampel desde 2017 e CEO do Grupo Bah, uma rede de empreendimentos que valoriza a cultura gaúcha na capital paulista com os bares Verissimo, Quintana, Brique, Napoli Centrale e FFBurger. Mentor de projetos gastronômicos, Livi assina ainda o Vistta_sc, em Santa Catarina, e é muito requisitado para grandes eventos e jantares exclusivos.

Parador Hampel, patrimônio de São Chico

Hotel centenário, bem patrimonial de São Francisco de Paula, foi inaugurado em 1899 como uma hospedagem. Está instalado em uma área de 25 hectares de mata nativa preservada, com seis cachoeiras e um lago.

Apresenta o menu do restaurante Ana Terra e o A Ferro e Fogo, uma experiência ao redor do fogo promovida aos domingos e que também percorre o país.