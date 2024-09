Progressistas: Ações do final de semana

Uma campanha marcada por diálogos diretos com a população, com mais visitas do que bandeiraços e com mais diálogos e menos buzinaços. Assim tem sido a caminhada do Progressistas.

Na manhã de sábado, a candidata à prefeita, Enfermeira Cristina, e o candidato a vice, Moisés de Souza, dividiram-se em agendas – algo raro na campanha. Em diferentes regiões da cidade, ambos tiveram a oportunidade de ouvir as demandas dos moradores, e apresentar suas propostas para as áreas que houveram questionamentos.

À tarde, os candidatos participaram de uma reunião interna com as equipes de coordenação, comunicação e a executiva do partido, ajustando estratégias para os últimos 20 dias de campanha, sempre com foco nas propostas e soluções para os problemas de gestão. Logo em seguida, voltaram às ruas para mais visitas, reforçando o compromisso com a escuta ativa e a proximidade com os cidadãos.

No período da noite, compareceram a um evento no Bairro São José, a convite da comunidade local, e depois prestigiaram o jantar beneficente em prol do Oásis Santa Ângela, realizado no Esporte Clube Serrano. O evento contou com a presença de mais de 20 membros do Progressistas, entre filiados, candidatos e apoiadores.

No domingo à tarde, foi realizada uma longa caminhada pelos bairros Maggi, Cedro, Santa Terezinha e Centro. Durante o percurso muitos moradores aproveitaram para conversar com os candidatos.

Encerrando o dia, Enfermeira Cristina e Moisés foram convidados para um jantar na residência de apoiadores no bairro Saiqui organizado pela candidata à vereança Professora Catiani. O encontro reuniu diversas pessoas da comunidade que expressaram suas preocupações com a administração pública municipal e ouviram atentamente as propostas de melhorias pensadas para o cidadão canelense.

A campanha dos Progressistas está focada nas pessoas e em uma administração mais justa e eficiente. Mesmo que Enfermeira Cristina e Moisés de Souza não sejam amplamente conhecidos, suas trajetórias no serviço público mostram dedicação e conhecimento. A mensagem da campanha tem a premissa do respeito para com todos, e baseia-se que o cidadão canelense merece estar em destaque, e seus interesses estejam em primeiro lugar.

Só assim conseguiremos construir uma CANELA PARA TODOS

Texto e fotos: divulgação PP