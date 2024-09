Marcelo Savi e Luciano Melo seguem fortalecendo laços com a comunidade

O contato direto com a comunidade tem sido um dos pilares da campanha de Marcelo Savi e Luciano Melo, candidatos a prefeito e vice de Canela pela coligação “Canela Não Vai Parar” – MDB e PSD. A dupla mantém uma rotina intensa de visitas diárias aos bairros, onde têm conversado com os moradores para ouvir suas demandas e apresentar suas propostas.

De segunda a domingo, Marcelo e Luciano fazem questão de estar presentes nos mais diversos pontos da cidade. “Nosso trabalho não é apenas em época de eleição. Sempre estivemos próximos da comunidade e vamos continuar assim”, reforça Marcelo. Nas caminhadas diárias, a receptividade dos moradores reflete a confiança que muitos têm na continuidade dos projetos que vêm transformando Canela.

Além das caminhadas, a participação em encontros com líderes comunitários, entidades locais e empresas também fazem parte do trabalho diário. Para Luciano, é esse contato constante que permite à dupla entender as necessidades reais da população: “A gente aprende muito escutando as pessoas. Cada bairro tem sua particularidade, e nosso compromisso é atender a todos”.

Com foco em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e geração de empregos, as conversas com os moradores têm sido ricas em troca de ideias. Marcelo e Luciano garantem que essas interações fortalecem o plano de governo, alinhado aos desejos da população canelense.

O trabalho diário de estar em contato com a comunidade é, para os candidatos, mais que uma estratégia de campanha, é a reafirmação do compromisso de que, eleitos, continuarão a governar com os pés no chão, ao lado do povo.

Texto e foto: divulgação