O futuro de Canela: transparência, compromisso e mudança

As necessidades e desejos dos cidadãos de Canela, visando um governo participativo, inovador e focado em resultados concretos para melhorar a qualidade de vida da população, são a prioridade da coligação Canela Vai Vencer.

A comunidade entende as propostas apresentadas e acredita nelas. Prova disso é o apoio que os candidatos Gilberto Cezar e Tolão estão recebendo tanto no centro da cidade, quanto em todos os recantos que visitam. A população canelense está insatisfeita e busca uma mudança com seriedade. O bandeiraço realizado no Parque do Lago, no domingo passado, dia 15, foi o maior da história de Canela, com cerca de 500 pessoas presentes, isto é uma prova de que a coligação Canela Vai Vencer está realmente recebendo apoio de muitas pessoas.

Atualmente, em Canela, enfrentamos problemas como corrupção, falta de segurança e serviços públicos ineficientes. Para superar esses desafios, a coligação Canela Vai Vencer apresenta propostas que serão integradas ao orçamento municipal, buscando recursos e colaborando com agentes específicos. O objetivo de Gilberto e Tolão é resgatar o orgulho de ser canelense e destacar Canela de maneira positiva, trabalhando para garantir uma melhor qualidade de vida para todos.

Gilberto Cezar afirma: “A gestão pública, em nossa Administração, será conduzida com transparência, permitindo ao cidadão acompanhar as ações e o uso dos recursos públicos. Essa participação fortalece a confiança na gestão pública, evitando desperdícios e práticas corruptas. A divulgação de dados sobre orçamento, obras e contratos possibilita uma fiscalização eficaz, contribuindo para o aprimoramento da administração e a construção de uma sociedade mais democrática em Canela.”

Nesta semana, continuarão as caminhadas pelos bairros, os encontros com empresários, com mulheres e o contato direto com a comunidade, ouvindo suas necessidades e acolhendo suas demandas. O povo de Canela está carente de seriedade, de pessoas corretas à frente da Prefeitura e de gestores competentes nos diversos setores públicos. A carência é especialmente notável nas áreas de saúde e educação.

Texto e foto: divulgação