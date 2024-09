O melhor da região: inicia a 1ª Divisão de Futsal de Canela

A 1ª Divisão do Campeonato Municipal de Futsal de Canela começou com tudo nesta segunda-feira (16), trazendo três grandes confrontos que revelaram o alto nível da competição. Com dez equipes na disputa, a primeira rodada mostrou porque este campeonato é um dos mais disputados da região.

No primeiro jogo, o JA Futsal venceu o Casablanca por 3×1, em um duelo que reeditou a final da segunda divisão. O destaque foi Romário, que brilhou na partida.

Em seguida, o Âncora atropelou o Corinthians por 7×1, com grande atuação do trio Flecha, Dresch e Gui Soares, marcando o segundo triunfo da noite.

No último confronto, a Galera da Estevão (GDE) bateu o Guará Futsal por 3×0, com Max sendo o destaque da equipe.

Nesta quarta-feira (18), a emoção continua com o Monterrey enfrentando o atual campeonato, Bola 8, e o Certinho Evento jogando contra o Hortênsias, ambos também estreantes na primeira divisão.

A competição segue o formato de todos contra todos na fase de grupos, com os dois primeiros classificados avançando diretamente para as semifinais, enquanto as equipes que terminam entre o terceiro e o sexto lugar disputam a repescagem para as duas vagas restantes.