Semana Farroupilha em Canela começou com muita tradição e alegria!

Na última sexta-feira (13), a Semana Farroupilha de Canela foi oficialmente aberta em grande estilo! A programação iniciou às 18h30 com a apresentação do DTG João Alfredo Corrêa Pinto, seguida de um animado show-baile com Os Mirins, que levantou o público.

O final de semana foi repleto de atividades para toda a família, com destaque para as intervenções interativas dos Tapejaras no sábado e domingo, além de shows com Emilio Fogaça & Juliano Bolfe e o Grupo Jeito Serrano. No domingo, Walther Morais emocionou o público e, à noite, a dança gaúcha brilhou com a apresentação dos Tapejaras.

A segunda-feira começou cedo com o Torneio de Vaca Parada no entorno do Multipalco, seguido de apresentações dos DTGs das escolas municipais, garantindo a participação dos pequenos nas festividades.

A programação segue com muita música, dança e tradição ao longo de toda a semana. Confira o que vem por aí:

Terça-feira, 17/09

– 8h30: Torneio de Vaca Parada

– 13h30: Apresentação dos DTGs das escolas

– 19h: Show-baile com Tiago Wagner e Grupo

Quarta-feira, 18/09

– 8h30: Exibição do filme “Não Aperta, Aparício”

– 19h: Show artístico da Churrascaria Garfo e Bombacha

Quinta-feira, 19/09

– 14h: Bailinho da APAE com Kerolin Acordeonista

– 19h: Show-baile com Grupo Retruco

Sexta-feira, 20/09

– 13h30: Show-baile com Grupo Querência

– 19h: Encerramento com as Invernadas do CTG Querência e entrega da premiação do Torneio de Vaca Parada

Não perca a oportunidade de vivenciar a cultura gaúcha de perto! Venha participar e traga sua família para celebrar nossas tradições com muita música, dança e alegria!

Fotos: Paloma Borges/Fernanda Amaral