C.E. Gramadense estreia contra o Once Caldas da Colômbia na Copa Gramado Laghetto Sub-16

O jogo acontece às 9h15 na Vila Olímpica da Várzea Grande.

A 4ª edição da Copa Gramado Laghetto Futebol Sub-16 que inicia dia 27 de setembro terá como jogo de estreia a participação da equipe da “casa”, o C. E. Gramadense, que vai enfrentar a equipe colombiana do Once Caldas.

O técnico do Gramadense, Álef William Carvalho da Silva, acredita no bom desempenho da equipe. “Desde junho os meninos já vêm trabalhando com o grupo em separado, com isto conseguimos aprimorar os conceitos, foi importante, um resultado bem satisfatório”, disse ele. Segundo Álef, a expectativa é grande para disputar esta competição. “Nosso primeiro jogo é contra o Once Caldas, e estamos todos bem motivados e trabalhando para fazer o melhor possível, e vamos buscar vencer”, concluiu.

A competição está dividida em dois grupos. Na Chave A estão Flamengo, Juventude, Internacional e Atlético MG. E na Chave B, as equipes do Grêmio, Gramadense, Athlético PR e Once Caldas.

Na primeira rodada, dia 27 de setembro, sexta-feira, na Vila Olímpica da Várzea Grande:

09h15 – Once Caldas X Gramadense

11h – Flamengo X Atlético MG

14h – Internacional X Juventude

15h45 – Grêmio X Athlético PR

A 4ª Copa Gramado Laghetto Futebol Sub-16 é uma promoção da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Gramado com patrocínio da Laghetto Hotéis e Ministério do Esporte do Governo Federal.