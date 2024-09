Equipe da SEMA-RS e GRAD entrega medicamentos e insumos veterinários ao CEMPRA

a última semana, uma equipe formada por membros do Gabinete de Resposta à Fauna do Estado do Rio Grande do Sul e do Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD) visitou o Centro de Monitoramento e Proteção de Animais Resgatados (CEMPRA). A ação foi marcada pela entrega de medicamentos, vacinas, insumos médico-veterinários como testes para algumas doenças e suplementos, e materiais de limpeza como protetores higiênicos, destinados ao cuidado dos animais resgatados de áreas de risco.

Entre os profissionais presentes estavam Amanda Bellettini Munari, coordenadora do Gabinete de Resposta à Fauna do Estado do RS e assessora da Divisão de Políticas Públicas para Animais da SEMA-RS, e Júlio Rolhano, coordenador de logística do gabinete e assessor da mesma divisão. Também participaram Cristiane Diniz, membro do GRAD, e Sabrina Fragnello, voluntária do grupo.

O principal objetivo da visita foi avaliar a situação dos animais resgatados e oferecer assistência técnica, além de garantir que os recursos necessários para o cuidado contínuo dos animais estejam à disposição do CEMPRA.

” O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Leandro Pereira Heidtmann, agradeceu a SEMA / GRAD pela ajuda e confiança, e oportunamente, reforçou a parceria entre as instituições, em relação a adoção dos animais. Possivelmente algum(s) animal(s) do CEMPRA será(ão) doado(s) para outros estados do país, através da SEMA/GRAD”.

Fotos e texto: divulgação