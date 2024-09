Gramado realiza 4ª Semana de Conscientização sobre a Doença de Alzheimer

Evento ocorrerá de 23 a 28 de setembro e terá programação gratuita aberta a comunidade

O Setembro Roxo é reconhecido internacionalmente como o mês dedicado à conscientização sobre a doença de Alzheimer (DA) e chega para lembrar a importância de cuidar da saúde e também de acolher pacientes e familiares que convivem com esse diagnóstico. Gramado, através do Movimento Viver Sem Saber, realiza com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria da Saúde, a Semana de Conscientização Sobre a Doença de Alzheimer desde 2021. Neste ano, a 4ª edição terá novamente uma ampla programação totalmente gratuita envolvendo a comunidade, agentes de saúde e familiares de portadores da DA.

Na Semana de Conscientização sobre a Doença de Alzheimer de 2024 serão tratados três aspectos fundamentais para a manutenção da saúde física e mental: alimentação, mente e sono. Em relação à expectativa sobre a 4ª edição, a idealizadora do Movimento Viver Sem Saber, Mariela Oppitz Sorgetz, comenta: “É sempre positiva, pois tem como objetivo trazer à tona mais conhecimento sobre a doença, mas principalmente trazer para a sociedade reflexões para promoção de uma vida mais saudável no momento presente, buscando sempre entendermos que a manutenção da nossa saúde física e mental é responsabilidade de cada um de nós”, avalia.

PROGRAMAÇÃO:

23/09 – Segunda-feira

O quê: Palestra “Mente Saudável” com a arte terapeuta Iara Urbani Peccin

Horário: 18h

Local: Centro Municipal de Saúde – Postão (Rua Ernesto Volk, 300, Centro – Gramado)

Para quem: Aberto a comunidade, além de profissionais de saúde, cuidadores, etc.

25/09 – Quarta-feira

O quê: Bate-papo para entender melhor a doença de Alzheimer, com Mariela Oppitz Sorgetz, autora do livro “Viver Sem Saber – Relatos de Amor, Dor e Humor sobre a Doença de Alzheimer”

Horário: 10h

Local: Escola Ramos Pacheco – Bairro Floresta

Para quem: Alunos do Ensino Médio e comunidade

25/09 – Quarta-feira

O quê: Palestra sobre como organizar uma noite de sono reparadora com o psiquiatra Sawllus Coelho

Horário: 17h30

O quê: Palestra sobre alimentação saudável e suplementação com o engenheiro de alimentos Cássio Gasparin

Horário: 18h30

Local: Centro Municipal de Saúde – Postão (Rua Ernesto Volk, 300, Centro – Gramado)

Para quem: Aberto a comunidade, além de profissionais de saúde, cuidadores, etc.

26/09 – Quinta-feira

O quê: Bate-papo para entender melhor a doença de Alzheimer, com Mariela Oppitz Sorgetz, autora do livro “Viver Sem Saber – Relatos de Amor, Dor e Humor sobre a Doença de Alzheimer”

Horário: 9h

Local: Escola Caramuru – Bairro Várzea Grande

Para quem: Alunos do Ensino Fundamental e comunidade

28/09 – Sábado

O quê: Atendimento gratuito multidisciplinar a idosos Horário: das 8h às 12h

Local: Unidade Básica de Saúde Bairro Floresta – Rua Augusto Bordin, 797, Gramado

Serviços ofertados: Atendimento clínico, dentista, Farmácia Viva, avaliação de dimensionamento da saúde do idoso, vacinas,TR, verificação de pressão arterial, HGT entre outros.

SOBRE O MOVIMENTO – O Movimento Viver Sem Saber foi idealizado por Mariela Oppitz Sorgetz, empresária e autora do livro “Viver Sem Saber – Relatos de amor, dor e humor sobre a Doença de Alzheimer” e conta com a colaboração da empresária Adriana Silveira. A história real contada por Mariela, a partir da convivência com a mãe, dona Anninha, hoje com 88 anos e paciente de DA há 12, a motivou a colocar-se a serviço da causa. “Nosso objetivo é compartilhar informações e trazer reflexões sobre os desafios dessa doença que vem aumentando vertiginosamente em todo o mundo. Precisamos falar sobre saúde, cuidados e prevenção”, destaca. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima-se que cerca de 55 milhões de pessoas vivam com algum tipo de demência, sendo a mais comum a doença de Alzheimer, que atinge sete entre dez indivíduos nessa situação em todo o mundo.

A 4ª Semana de Conscientização Sobre a Doença de Alzheimer conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Gramado, através da Secretaria de Saúde e do Departamento de Comunicação, além dos parceiros Seven Nutrition, Estampar Serigrafia, Laghetto Hotéis e palestrantes convidados.