Grande Desfile de Natal promete encantar o público no Centro de Gramado

Um dos mais belos espetáculos do Natal Luz de Gramado (RS), o Grande Desfile de Natal contará o enredo de uma pequena cidade que acorda para uma das datas mais importantes do ano, o Natal. Com a transferência de local do show, saindo do Expogramado e indo para o Centro da cidade, moradores e visitantes serão surpreendidos com a sincronia de luzes e som e muito encantamento.

A 39ª edição do maior evento natalino do Brasil será repleta de novidades. Assim como o Nativitaten, o Grande Desfile de Natal está sendo totalmente repaginado, com 14 carros alegóricos novos e com um outro grande diferencial, a estrutura teve uma redução na altura para que o público possa viver a magia do Natal ainda mais próximo.

Ao todo, serão mais de 400 personagens que percorrerão os 120 metros da Avenida levando muita alegria e emoção ao público. Enquanto desfilam pela Avenida das Hortênsias no espaço coberto pelos arcos luminosos as alegorias terão sua passagem sincronizadas com muitos efeitos de som e luzes, e ao final, com a chegada do Papai Noel, todos serão brindados com muita neve.

Para garantir ainda mais uma viagem inesquecível, patinadores, bailarinas, músicos, novos personagens e integrantes de bandas marciais do município farão um show à parte. “É um show para envolver e encantar a todos, principalmente as famílias. Será incrível o espetáculo com uma trilha sonora nova e a participação de músicos selecionados que farão uma apresentação ao vivo”, disse Rodrigo Drechsler, diretor do Grande Desfile.

Com a mudança de local, o Grande Desfile de Natal terá 1.400 lugares (cadeiras), incluindo o espaço lounge, além de um local reservado para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

O show terá duração de 60 minutos e os ingressos estão à venda pelo site oficial www.natalluzdegramado.com.br lembrando que neste mês de setembro os gaúchos tem 50% de desconto.

O 39º Natal Luz de Gramado acontece de 24 de outubro de 2024 até 19 de janeiro de 2025 e é apresentado pelo Bradesco. O copatrocínio é da Coca-Cola. A hospedagem oficial é da Laghetto e o apoio é da Vinícola Miolo, RBT Internet e Hasam Group. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.