Intercambistas do Rotary visitam o CEMPRA e promovem adoção de animais

Na última quarta-feira (11), o Centro Municipal de Proteção e Reabilitação Animal (CEMPRA) de Canela recebeu a visita de um grupo de intercambistas do Rotary Club de Canela Inspiração, que, em uma ação solidária em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, promoveram a adoção de animais. Os jovens, vindos de diversos países, passaram o dia conhecendo as instalações do CEMPRA, interagindo com os cães e participando de uma sessão de fotos com os animais, com o objetivo de ajudar na divulgação dos pets disponíveis para adoção responsável.

A ação reforça o trabalho conjunto entre a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, e instituições como o Rotary Club de Canela Inspiração, que buscam contribuir para o bem-estar animal e sensibilizar a comunidade para a causa da adoção. Durante a visita, os intercambistas aprenderam sobre o cuidado, a reabilitação e a importância da adoção de cães e gatos resgatados.

“Sem dúvida, o trabalho em conjunto e o apoio de outras instituições valoriza o trabalho desenvolvido no CEMPRA, levando benefícios aos animais, em especial, a possibilidade de serem adotados”, destacou o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Leandro Pereira Heidtmann.

As fotos tiradas durante a visita serão utilizadas em campanhas de adoção, com o intuito de chamar a atenção da comunidade para os animais que aguardam um novo lar.

A campanha de adoção segue em andamento, e quem tiver interesse em adotar um dos animais do CEMPRA pode entrar em contato pelo telefone (54) 3282-5148 ou acompanhar as redes sociais do Rotary Club Canela Inspiração, onde as fotos da visita estarão disponíveis nos próximos dias.

Fotos e texto: divulgação