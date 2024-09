Polícia Penal faz duas revistas gerais em unidades da Serra

A Polícia Penal realizou duas revistas gerais na Serra Gaúcha no começo desta semana. Na manhã desta terça-feira (17), a intervenção ocorreu na Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves. A outra, no Presídio Estadual de Canela, na última segunda-feira.

Ao todo, as duas ações envolveram 68 servidores entre integrantes do Grupo de Intervenção Rápida (GIR-7), do Canil, da Inteligência Penitenciária, da Delegacia Penitenciária Regional e das próprias unidades.

As operações estão alinhadas com o programa RS Seguro, do Governo do Estado de combate aos índices de criminalidade, e teve como objetivo a manutenção da disciplina nos estabelecimentos e a retirada de materiais ilícitos.