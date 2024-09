Restaurante Temático Hector lança “Globonese” em homenagem ao Dia do Gaúcho

O restaurante temático Hector, de Gramado, conhecido por suas experiências imersivas e narrativas encantadoras, vai surpreender seus visitantes com uma novidade. Para celebrar o Dia do Gaúcho, comemorado em 20 de setembro, o famoso restaurante temático, especialista em hamburgueres, apresenta um sabor que vai conquistar os amantes do churrasco.

O hambúrguer, mais conhecido como “globo de sabor”, foi inspirado no clássico churrasco de domingo, que traz a tradicional salada de batata, predominantemente em qualquer churrasco gaúcho, agora com um toque defumado e harmonizado com cebola roxa, denominado de “Globonese”. O sabor exclusivo será uma edição temporária, disponível durante as comemorações da Semana Farroupilha.

Parte do exclusivo serviço de bordo da famosa Ferrovia Secreta, a novidade já está disponível no cardápio, oferecendo uma verdadeira homenagem aos sabores do Sul. A salada de batata defumada promove um equilíbrio com a suculência do hambúrguer e o frescor da cebola roxa.

Em meio a essa experiência gastronômica única, os visitantes da Ferrovia Secreta são agraciados com intervenções artísticas. Vestidos como estudantes de magia, os monitores circulam entre as mesas, realizando truques e interagindo com a história envolvente da missão do dragão Héctor para encontrar o coelho Félix, seu amigo sequestrado. A saga combina ação real com animações exibidas em telas que simulam as janelas do trem, proporcionando uma experiência visual e narrativa inesquecível.