Canela celebra a Semana Farroupilha: tradição, cultura e participação escolar

A Prefeitura Municipal de Canela, através da Secretaria de Turismo e Cultura promove a Semana Farroupilha, evento repleto de atividades voltadas para a cultura e as tradições gaúchas, proporcionando momentos de interação e entretenimento para toda a família.

Um dos momentos mais marcantes ocorreu na terça-feira, 17 de setembro, com a apresentação dos Departamentos de Tradições Gaúchas (DTGs) das escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, que contou com a participação de nove DTGs. Essa atividade, realizada às 13h30, destacou o empenho e a dedicação dos alunos, promovendo o fortalecimento da nossa cultura desde a infância.

Além das apresentações escolares, o dia também incluiu o tradicional Torneio de Vaca Parada, que aconteceu das 8h30 às 11h30 no entorno do Multipalco, e seguiu à noite com a apresentação do DTG Fogo de Chão, da Escola Santa Terezinha, às 18h30. O dia encerrou com um show-baile com Tiago Wagner e Grupo, levando animação e muita música à comunidade.

A programação continuou na quarta-feira, 18 de setembro, com a exibição do filme “Não Aperta, Aparício”, como parte da homenagem aos 50 anos de saudade do Mocinho do Cinema Gaúcho, José Mendes. Às 13h30, mais apresentações dos DTGs das escolas de Canela deram continuidade à celebração, seguidas pelo DTG Novo Horizonte da APAE Canela/Escola Rodolfo Schliper, às 18h30. O dia foi finalizado com uma apresentação especial da Churrascaria Garfo e Bombacha.

A Prefeitura Municipal de Canela, através da Secretaria de Turismo e Cultura convida a todos para prestigiar os últimos dias da Semana Farroupilha:

– Quinta-feira, 19 de setembro:

– 8h30: Exibição do filme “Não Aperta, Aparício”, homenageando José Mendes.

– 14h: Bailinho da APAE, seguido de show-baile com Kerolin Acordeonista e seu Pai.

– 19h: Show-baile com o Grupo Retruco.



– Sexta-feira, 20 de setembro:

– 13h30: Show-baile com o Grupo Querência.

– 16h30: Show-baile com João Luiz Corrêa.

– 19h: Apresentação das invernadas do CTG Querência.

– 20h: Encerramento com a apresentação de dança do grupo Os Tapejaras e entrega da premiação do Torneio de Vaca Parada.

A Semana Farroupilha de Canela é um momento de celebração das nossas raízes e da identidade gaúcha. Participe e vivencie esse grande evento!

Fotos: Fernanda Amaral

Texto: divulgação