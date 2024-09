Cultura gaúcha será celebrada em festival que inicia nesta quinta em Gramado

‘Gaúchos – Festival da História, Cultura e Tradição’ terá programação gratuita de 19 a 29 de setembro em diferentes pontos da cidade.

A partir desta quinta-feira, 19 de setembro, Gramado será palco de uma grande celebração à cultura gaúcha com shows de música e dança, gastronomia, exposições, atividades infantis e de preservação da história. Realizado pelo Instituto RSNASCE, a primeira edição do “Gaúchos – Festival da História, Cultura e Tradição” acontece até o dia 29 em diferentes locais da cidade.

Para abrir a programação, às 10h30, acontece amanhã a execução do hino rio-grandense nos postes da Avenida Borges de Medeiros, uma atividade que será diária. “Convidamos todas as pessoas que moram, trabalham ou mesmo que estiverem visitando Gramado para que participem do Nosso Hino. Queremos que esse seja um momento de união para saudar o Rio Grande do Sul e aflorar nosso orgulho em ser gaúcho”, explica Vinícius Garcia, presidente do Instituto RSNASCE.

Nesta quinta também já iniciam as atividades no Piquete instalado no Lago Joaquina Rita Bier, onde também está a Chama Crioula da cidade, que permanecerá acesa até o dia 29. A programação inicia às 11h com apresentação do grupo Vozes de Gramado, seguido por churrasco assado pelo chef Marcos Livi, show do Som do Vento, contação de lendas gaúchas, jogos guiados para as crianças e, para encerrar o dia, show do Grupo Retruco.

Todos os dias, até o final do festival, diversas atividades acontecem na Praça Major Nicoletti, no Piquete instalado no Lago Joaquina Rita Bier, no Largo da Borges, nos postes da Avenida Borges de Medeiros e no palco da Rua Coberta.

Confira a programação completa ao final da matéria.

Show de abertura acontece neste sábado na Rua Coberta

Para marcar oficialmente o início do evento, acontece neste sábado, dia 21 de setembro, às 20h30, a cerimônia de abertura do festival. Além da solenidade, o palco na Rua Coberta também recebe um grande espetáculo com 50 minutos de duração e 50 artistas envolvidos. O roteiro inclui performances de música, teatro e dança com canções clássicas do repertório tradicionalista e também músicas autorais. Participam artistas locais, camerata da Orquestra Sinfônica de Gramado e também o Grupo de Dança Cadica. Quem assina a criação artística é a Darte Entretenimento. A cerimônia é aberta ao público.

Programação artística e cultural inicia nesta quinta

Shana Müller é uma das atrações musicais

Ricardo Lage

Serão 24 apresentações de música e dança para celebrar a cultura do Rio Grande do Sul em dois palcos, um deles na Rua Coberta e o outro no Piquete instalado no Lago Joaquina Rita Bier, onde amanhã já iniciam as primeiras apresentações a partir das 11h. Estão entre as atrações Elton Saldanha, Shana Müller, César Oliveira e Rogério Melo, César e Zéu, Renato Borghetti, Grupo de Dança Ana Terra e outros nomes da música e dança regionais.

Nos dias 22 e 23 de setembro, a partir das 19h30, acontece o Festival dos Festivais, um espetáculo de música regional gaúcha, passando pela Milonga, Vanerão, Xote, o Chamamé, a Vaneira, a Valsa e a Rancheira, com artistas de grupos regionais. E no último final de semana, nos dias 28 e 29 de setembro, das 9h às 22h, a Rua Coberta recebe a Dança Rio Grande, competição de danças folclóricas tradicionais do Rio Grande do Sul que premiará as melhores coreografias do primeiro ao quinto lugar nas categorias Mirim, Juvenil, Adulto e Veterano.

As crianças terão uma programação criada especialmente para elas, que incluem jogos guiados, teatro de bonecos com o artista Nelson Haas e apresentação da lenda do Negrinho do Pastoreio, adaptação da peça ‘Xará-xaxá: Lendas do Povo de Cá’, da diretora Lisiane Berti. Todas as atrações são gratuitas e abertas ao público, incluindo os shows musicais no Piquete e no palco da Rua Coberta.

Mostra preserva a história farroupilha

Em parceria com o Largo da Borges, juntamente com a Matería Capitão Rodrigo, o festival apresenta a mostra Memórias Rio-grandenses com a exposição de objetos, textos e iconografias relacionados aos usos e costumes gaúchos no período da Revolução Farroupilha, fragmentos da história do povo Gaúcho e suas lutas.

Fernanda Valente, curadora da mostra, explica o que o público poderá encontrar: “Fazem parte da exposição documentos, armas, ferramentas, avios, vestimentas e outros objetos de uso cotidiano no século XVIII e principalmente no período farroupilha. Peças originais e reproduções compõem o acervo histórico”. A exposição tem acesso gratuito e está instalada no Largo da Borges, que fica na Avenida Borges de Medeiros, número 2727.

Churrasco e bom chimarrão

16/09/2024 – Gaucho – Festival de Historia, Cultura e Tradição. Restaurantes participantes, Il Piacere. Foto: Cleiton Thiele/ SerraPress

Dois dos grandes ícones da cultura gaúcha estarão em destaque: o churrasco e o chimarrão. Na Praça Major Nicoletti, a Matería Capitão Rodrigo, loja especializada em artigos para chimarrão, recebe os visitantes na sua réplica de bolanta para conhecerem a história do mate, os diferentes tipos de preparo e de erva e ainda oferece água quente. Muito utilizada no final do século XIX, a bolanta era um meio de transporte movido à tração animal e servia como uma espécie de mercearia ambulante e moradia para os gaúchos do pampa.

No festival, o churrasco será representado pelo corte mais gaúcho de todos: a costela. Nos dias 19, 21, 22, 28 e 29 de setembro, a partir das 10h, acontece o ‘Costelaço’, onde chefs assadores apresentarão suas versões de preparo da costela. Participam os assadores profissionais Marcos Livi (dia 19), Josué Teg (dia 21), Fernando Schima (dias 22 e 29) e Marcelo Sartori (dia 28). Após o churrasco, os chefs irão servir uma degustação ao público e conversar sobre o preparo. A atividade é gratuita e tem capacidade para 80 pessoas, conforme ordem de chegada.

A programação gastronômica do festival também irá acontecer em 12 restaurantes da cidade com a ‘Cozinha Gaúcha’. Cada um dos empreendimentos criou um prato exclusivo, tendo a costela como protagonista, para integrar o cardápio durante os dias de evento. Confira a lista completa de restaurantes e os pratos criados por cada um deles:

Di Pietro ( R. Pedro Benetti, 5): Assado de costela no bafo com feijão mexido e batata doce caramelada.

R. Pedro Benetti, 5): Assado de costela no bafo com feijão mexido e batata doce caramelada. El Fuego (Rua Garibaldi, 20): Risoto com costela assada lentamente por 12 horas, finalizado com parmesão “capa preta” e acompanhado de moranga caramelizada.

(Rua Garibaldi, 20): Risoto com costela assada lentamente por 12 horas, finalizado com parmesão “capa preta” e acompanhado de moranga caramelizada. Felsen (Rua São Marcos, 555): Sanduíche de costela 12 horas desfiada com maionese de alho, molho barbecue, provolone e rúcula.

(Rua São Marcos, 555): Sanduíche de costela 12 horas desfiada com maionese de alho, molho barbecue, provolone e rúcula. Giostra (Hotel Casa da Montanha – Av. Borges de Medeiros, 3166) : Matambre recheado, polenta cremosa com queijo mascarpone, gremolata de bergamota, tomatinhos defumados e crocante de couve.

(Hotel Casa da Montanha – Av. Borges de Medeiros, 3166) Matambre recheado, polenta cremosa com queijo mascarpone, gremolata de bergamota, tomatinhos defumados e crocante de couve. La Braise (Rua Leopoldo Rosenfeld, 986): Mini janela 12 horas, farofa de erva-mate, papa dominó e vinagrete.

(Rua Leopoldo Rosenfeld, 986): Mini janela 12 horas, farofa de erva-mate, papa dominó e vinagrete. Mlbk (Avenida Borges de Medeiros, 2101): Costela do dianteiro assada, arroz de pinhão, moranga cabotiá e farofa de erva-mate.

(Avenida Borges de Medeiros, 2101): Costela do dianteiro assada, arroz de pinhão, moranga cabotiá e farofa de erva-mate. Nonno Mio (Avenida Borges de Medeiros, 2070): Costela glaceada na redução de balsâmico, aipim cozido na manteiga, farofa crocante e compota de laranjinha kinkan.

(Avenida Borges de Medeiros, 2070): Costela glaceada na redução de balsâmico, aipim cozido na manteiga, farofa crocante e compota de laranjinha kinkan. Cantina Pastasciutta (Avenida Borges de Medeiros, 2083): Costela crocante com blend ítalo gaúcho de tagliarini ao molho quatro queijos.

(Avenida Borges de Medeiros, 2083): Costela crocante com blend ítalo gaúcho de tagliarini ao molho quatro queijos. Pastasciutta Rua Coberta (Rua Me. Verônica, 30): Costela 12 horas com saccottini de brie e figo.

(Rua Me. Verônica, 30): Costela 12 horas com saccottini de brie e figo. Il Piacere (Avenida Borges de Medeiros, 1991): Costela assada com toque de chimichurri defumado da casa e moranga caramelizada.

(Avenida Borges de Medeiros, 1991): Costela assada com toque de chimichurri defumado da casa e moranga caramelizada. Toro (Avenida das Hortênsias, 804C): Costela desfiada cozida lentamente com aligot de polenta mole puxado no queijo serrano, chips de polenta e demi glace do cozimento da própria costela.

(Avenida das Hortênsias, 804C): Costela desfiada cozida lentamente com aligot de polenta mole puxado no queijo serrano, chips de polenta e demi glace do cozimento da própria costela. Vinolab (Avenida Borges de Medeiros, 3150): Costela com demi glace de butiá, farofa aromática de milho e legumes da estação grelhados.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Renato Borghetti é uma das atrações do festival.

Marcos Borghetti

19/09 quinta-feira

PIQUETE

10h às 15h – Costelaço com Chef Marcos Livi

11h Palco: Vozes de Gramado

13h30 às 14h30 – Palco: Show musical Som do Vento

15h às 16h – Papo de Churras

15h às 16h – Piazada:Xará- Xaxá: Lendas do Povo de Cá

16h às 17h30 – Piazada: Jogos – Casa da vó

17h30 – Palco: Grupo Retruco

PALCO RUA COBERTA

— não há programação —

LARGO DA BORGES

11h às 19h – Exposições

RÁDIO POSTE

9h às 23h – programação musical

10h30 – Hino Rio-Grandense

CORETO

16h às 18h – Mateando – Bolanta Histórica

17h às 18h – Uma Charla sobre a cultura do Mate Chimarrão

20/09 sexta-feira

PIQUETE

13h às 15h30 – Cavalgada da Chama

15h – Palco: Pepeu Gonçalves

16h – Cerimônia da Chama

PALCO RUA COBERTA

19h30 – Show musical Luiza Barbosa

LARGO DA BORGES

11h às 18h30 – Exposições

RÁDIO POSTE

9h às 23h – programação musical

10h30 – Hino Rio-Grandense

CORETO

11h às 18h30 – Mateando – Bolanta Histórica

17h às 18h – Uma Charla sobre a cultura do Mate Chimarrão

21/09 sábado

PIQUETE

10h às 15h – Costelaço com Chef Josué Teg

13h30 às 14h30 – Palco: Show musical Grupo Tarca

15h às 16h – Papo de churras

15h às 16h – Piazada: Contação de histórias: Nelson Haas Teatro de Bonecos

16h às 17h30 – Piazada: Jogos – Casa da vó

PALCO RUA COBERTA

20h30 – Solenidade e espetáculo especial de abertura

LARGO DA BORGES

11h às 18h30 – Exposições

RÁDIO POSTE

9h às 23h – programação musical

10h30 – Hino Rio-Grandense

CORETO

11h às 18h30 – Mateando – Bolanta Histórica

17h às 18h – Uma Charla sobre a cultura do Mate Chimarrão

22/09 domingo

PIQUETE

10h às 15h – Costelaço com Chef Fernando Schima

13h30 às 14h30 – Palco: Show musical Trio Brasil

15h às 16h – Papo de churras

15h às 16h – Piazada:Xará- Xaxá: Lendas do Povo de Cá

16h às 17h30 – Piazada: Jogos – Casa da vó

PALCO RUA COBERTA

18h – Festival dos Festivais: Shana Müller

19h30 – Festival dos Festivais: Renato Borghetti

LARGO DA BORGES

11h às 18h30 – Exposições

RÁDIO POSTE

9h às 23h – programação musical

10h30 – Hino Rio-Grandense

CORETO

11h às 18h30 – Mateando – Bolanta Histórica

17h às 18h – Uma Charla sobre a cultura do Mate Chimarrão

23/09 segunda-feira

PIQUETE

— não há programação —

PALCO RUA COBERTA

18h – Festival dos Festivais: César e Zéu

19h30 – Festival dos Festivais: Elton Saldanha

21h – Festival dos Festivais: Grupo Chimarrão

LARGO DA BORGES

16h às 18h – Exposições

RÁDIO POSTE

9h às 23h – programação musical

10h30 – Hino Rio-Grandense

CORETO

16h às 18h – Mateando – Bolanta Histórica

17h às 18h – Conversa sobre a Cultura do Mate Chimarrão

24/09 terça-feira

PIQUETE

— não há programação —

PALCO RUA COBERTA

19h30 – Grupo de Dança Fabiano Fagundes

20h30 – Grupo Musical Retruco

LARGO DA BORGES

16h às 18h – Exposições

RÁDIO POSTE

9h às 23h – programação musical

10h30 – Hino Rio-Grandense

CORETO

16h às 18h – Mateando – Bolanta Histórica

17h às 18h – Conversa sobre a Cultura do Mate Chimarrão

25/09 quarta-feira

PIQUETE

— não há programação —

PALCO RUA COBERTA

19h30 – Grupo de Dança Ana Terra

LARGO DA BORGES

16h às 18h – Exposições

RÁDIO POSTE

9h às 23h – programação musical

10h30 – Hino Rio-Grandense

CORETO

16h às 18h – Mateando – Bolanta Histórica

17h às 18h – Conversa sobre a Cultura do Mate Chimarrão

26/09 quinta-feira

PIQUETE

— não há programação —

PALCO RUA COBERTA

19h30 – Show musical Pepeu Gonçalves e Banda

LARGO DA BORGES

16h às 18h – Exposições

RÁDIO POSTE

9h às 23h – programação musical

10h30 – Hino Rio-Grandense

CORETO

16h às 18h – Mateando – Bolanta Histórica

17h às 18h – Conversa sobre a Cultura do Mate Chimarrão

27/09 sexta-feira

PIQUETE

— não há programação —

PALCO RUA COBERTA

19h30 – Espetáculo musical The All Pargatas

LARGO DA BORGES

11h às 18h30 – Exposições

RÁDIO POSTE

9h às 23h – programação musical

10h30 – Hino Rio-Grandense

CORETO

11h às 18h30 – Mateando – Bolanta Histórica

17h às 18h – Uma Charla sobre a cultura do Mate Chimarrão

28/09 sábado

PIQUETE

10h às 15h – Costelaço com Chef Marcelão Sartori

13h30 às 14h30 – Palco: Show musical Juliano Bolfe

15h às 16h – Papo de churras

15h às 16h – Piazada: Contação de histórias: Nelson Haas Teatro de Bonecos

16h às 17h30 – Piazada: Jogos – Casa da vó

PALCO RUA COBERTA

9h às 22h – Dança Rio Grande

15h30 às 16h30 – Show musical Thomas Machado (no Dança Rio Grande)

LARGO DA BORGES

11h às 18h30 – Exposições

RÁDIO POSTE

9h às 23h – programação musical

10h30 – Hino Rio-Grandense

CORETO

11h às 18h30 – Mateando – Bolanta Histórica

17h às 18h – Uma Charla sobre a cultura do Mate Chimarrão

29/09 domingo

PIQUETE

10h às 15h – Costelaço com Chef Fernando Schima

13h30 às 14h30 – Palco: The All Pargatas

15h às 16h – Papo de Churras

15h às 16h – Piazada:Xará- Xaxá: Lendas do Povo de Cá

16h às 17h30 – Piazada: Jogos – Casa da vó

PALCO RUA COBERTA

9h às 22h – Dança Rio Grande

15h às 16h – Show musical César Oliveira e Rogério Melo (no Dança Rio Grande)

LARGO DA BORGES

11h às 18h30 – Exposições

RÁDIO POSTE

9h às 23h – programação musical

10h30 – Hino Rio-Grandense

CORETO

11h às 18h30 – Mateando – Bolanta Histórica

17h às 18h – Uma Charla sobre a cultura do Mate Chimarrão

“Gaúchos – Festival da história, cultura e tradição”

De 19 a 29 de setembro de 2024 em Gramado

Locais: Praça Major Nicoletti, Lago Joaquina Rita Bier, Avenida Borges de Medeiros, Rua Coberta e Largo da Borges

Informações e programação completa em:www.festivalgauchos.com.brInstagram: @festivalgauchos



O Gaúchos – Festival da História, Cultura e Tradição é apresentado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Patrocínio: Icatu Coopera, Rio Grande Seguros e Previdência, Sicredi e Vero. Copatrocínio: Sulgás. Apoio: Abrasel-Hortênsias, Laghetto Hotéis, Largo da Borges, Secretaria de Cultura de Gramado e Vitivinícola Jolimont. Media Partner: Destemperados e Imobi. Realização: Instituto RSNASCE. Criação e Produção: Capacitá Eventos, Darte Entretenimento, Grupo Austral e Somos RS.