EDUCAÇÃO FINANCEIRA: COMO ATINGIR AS MINHAS METAS?

Caro leitor, as vezes parece que está correndo atrás do tempo? Você trabalha muito e não vê resultados positivos na sua vida financeira? Calma, isso é muito comum.

Quando as pessoas não sabem o que querem, fica muito difícil de conquistar algo, está sujeito as situações corriqueiras da vida. E aí você houve falar em objetivos, sonhos e metas, e tudo é meio parecido, então hoje eu vou te contar como atingir suas metas de forma organizada, mas primeiro preciso que você saiba o que é uma meta e o que diferencia ela do sonho e do objetivo.

Pois bem, sonhos são pensamentos, desejos e emoções que quando misturados, lhe induzem para um futuro incerto e sem data para acontecer. Já o objetivo é quando este sonho que antes não tinha data para acontecer, passa a ter uma data e está mais claro, conectando-se a sua realidade. E por fim, a meta é o objetivo em frações menores, torna mais fácil visualizar todo percurso até seu sonho, quando se conhece o caminho a ser percorrido. E todo mundo precisa de metas na vida, não é mesmo?

Existem vários tipos de metas vou falar sobre a SMART, o nome é americanizado, mas o conceito é bem simples. A meta precisa ser Específica, Mensurável, Atingível, Relevante e Temporal.

“S” – Specific (Específica) – Quando os objetivos são genéricos como “ganhar mais dinheiro” ou “vender mais”, eles raramente são atingidos. Isso ocorre porque o objetivo não é específico o suficiente para ser acionável.

“M” – Measurable (Mensurável) – Se a sua vida financeira está estagnada, pode ser porque os objetivos que você está definindo não são mensuráveis ​​ou concretos. A meta de trabalhar mais em determinado projeto é muito mais vaga do que uma que estipula trabalhar 30 minutos a mais por dia nesse projeto

“A” – Attainable (Atingível) – Metas atingíveis são aquelas que podem ser alcançados com os recursos materiais, financeiros e humanos disponíveis para você. Estabelecer e alcançar metas atingíveis pode proporcionar um aumento na confiança.

“R” – Relevant (Relevante) – Nem todas as metas que podem ser alcançadas valem a pena ser estipuladas. Determinados objetivos não são relevantes para suas necessidades, suas habilidades ou a sua realidade atual.

“T” – Time based (Temporal) – Sempre defina um cronograma realista para o escopo de acordo com o esforço que pode colocar para essa meta. Com um prazo claro, você pode planejar um objetivo, progredir em direção a ele e alcançá-lo.

Lembre-se do já dizia Napoleon Hill – TUDO que a MENTE do homem pode CONCEBER e ACREDITAR, pode ALCANÇAR.