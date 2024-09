Escola Danton Corrêa da Silva movimenta Semana Farroupilha com atividades culturais

A Escola Danton Corrêa da Silva realizou, de 16 a 19 de setembro, sua Semana Farroupilha com diversas atividades culturais. Os alunos de todos os turnos participaram de apresentações de danças típicas, roda de chimarrão e gincana.

Grupos tradicionalistas (DTGs) de escolas municipais e terceirizadas, além do CTG Querência, marcaram presença no evento. Alunos da escola também participaram com apresentações de gaita, recitação de versos e duplas de gaita e violão.

A programação incluiu passeios a cavalo, organizados por estudantes do ensino médio, e um torneio de vaca parada entre os alunos, valorizando as tradições gaúchas na escola.