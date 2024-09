PÃO DE JUDÁ – GRAÇA E MISERICÓRDIA: PEQUENAS DIFERENÇAS

Todo homem já teve alguma experiência com Deus, pois até mesmo quem nunca leu a Bíblia recebe as bênçãos divinas. Isso ocorre porque todos os homens estão debaixo da misericórdia de Deus, mas apenas os que O buscam e obedecem é que desfrutam de Sua graça.

A misericórdia nos capacita a receber a bênção divina por medida, mas não nos permite ter a vida abundante e a desfrutar da plenitude de Deus. Já a graça nos leva a viver em total comunhão com o Criador e receber todas as maravilhas que Ele preparou para nós. Devemos perceber que a misericórdia é um meio para se chegar à graça. Não podemos nos contentar com a misericórdia, pois Deus estabeleceu um tempo para cada um de nós sair da misericórdia e entrar na graça.



Leia em Isaías 1:19 e em Deuteronômio 28:1-14.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Oração Confissão de pecados

Pai Celeste, eu Te louvo pela graça que recebi através do Senhor Jesus Cristo. Eu me regozijo na vitória que Tu me forneceste para viver acima do pecado e do fracasso. Eu me apresento diante de Ti em confissão e para implorar a Tua misericórdia sobre os meus próprios pecados e os pecados da Tua Igreja, que é o Teu corpo.

Pai, em nome de Jesus Cristo, venho em Tua presença para confessar, e rejeitar e não tolerar mais a ação dos espíritos de engano, de lascívia, de apostasia e de avareza. Pai, em nome de Jesus Cristo, peço que Tu venhas tirar todo o fermento religioso e farisaico, os ensinamentos humanos, a mentira e as ideias próprias do meu interior. Vem operar através da Tua Palavra, e que eu possa exaltá-La. Eu reconheço que a Tua Palavra é o único caminho, a única verdade e a única vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti para que eu tenha disciplina, responsabilidade, limites, ordem, liderança e organização. Que eu venha ter interesse pelos outros, ajudando e orando. Pai, em nome de Jesus Cristo, peço-Te que toda vez que eu for ensinar, ministrar ou pregar a Tua Palavra, que isto seja feito com vida e revelação, sem interferência do ego.

Pai, ajuda-me a assumir minha posição de membro do Corpo de Cristo, com interesse pela obra de Deus e com responsabilidade. Peço-Te tudo isso Senhor e Te agradeço, vem concluir a obra que Tu iniciaste, Senhor, em minha vida e na vida dos meus irmãos. Glorifico e exalto o Teu nome, pois o Teu nome é santo, santo, santo. Em nome do Senhor Jesus.

Amém.

Acompanhe a programação online da RÁDIO MENORAH, no programa O SAL DA TERRA direto de Canela/RS, de segunda a sexta, das 13h às 14h ao vivo, pelo Facebook @programaosaldaterra1