Squad Voleibol realiza apresentação oficial e revela uniformes em evento especial

Ontem, 18 de setembro, o Squad Voleibol realizou a apresentação oficial de sua equipe e inaugurou os novos uniformes em um evento exclusivo na pizzaria The Petit. Durante o evento, os fundadores do projeto – Danilo Guimarães, Elaine Cazemiro, Luís Krummenauer e Thiago Rios – compartilharam a trajetória que os levou a criar o Squad e discutiram suas expectativas para o futuro.

Giuliano Caporale, Alessandro Neis, Murian Rodrigues e Pedro Behling

O Squad Voleibol completará três meses de existência no próximo dia 25 de setembro, e a primeira etapa do projeto já está em pleno andamento, com a formação do time masculino. Além disso, os planos de expansão já estão em movimento, com a criação de um time feminino sendo a próxima meta. A próxima fase do projeto está programada para o início de 2025, com a abertura de uma escola de vôlei voltada para crianças a partir de 7 anos até a categoria Master.

Outro passo fundamental do projeto será a formação de uma associação com foco socioeducativo, com o objetivo de expandir o impacto social do esporte na região. Por fim, os idealizadores tem como meta fazer parte da Federação Gaúcha de Voleibol, tendo o Squad como uma força estruturada e competitiva no cenário estadual.

Com o apoio de patrocinadores como Peterson Secco, da The Petit, Diogo Brunelli e Caroline Benetti, da 5ª Autopeças, Ari Stopassola, da Perícia Digital, e o Colline de France, o Squad Voleibol está preparado para continuar crescendo e contribuindo para o desenvolvimento do vôlei na região.

Para mais informações, siga o Instagram: @squadvoleibol