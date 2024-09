Alpen Park recebe candidatos a prefeito e vice de Canela

Com a proposta de valorizar a cidadania e a democracia, o Alpen Park está recebendo todos os candidatos a prefeito e vice de Canela nesta semana. Os encontros começaram segunda-feira (23) e continuam até sexta (27), com uma apresentação por dia. Cada partido ou coligação tem 30 minutos para apresentar aos colaboradores seus planos de governo.

Os primeiros a conversar com a equipe foram os candidatos do Progressistas, Enfermeira Cristina Moura e Moisés de Souza. Com definição das apresentações pela ordem crescente dos números da urna, a série de encontros continua com Marcelo Savi e Luciano Melo, do MDB, Erni Schafer e Carmem Kramer, do PL, Gilberto Cezar e Tolão, do PSDB, e Andrei Mendes e Júlio Nogueira, da Federação Brasil da Esperança (PCdoB, PT e PV), respectivamente.

O diretor do Alpen Park, Renato Fensterseifer, destaca que os candidatos abordam os mesmos temas: turismo, mobilidade, transporte público, segurança, saúde, educação e assistência social. “Passamos aos candidatos a mesma programação e a ideia é que as apresentações sejam no mesmo formato para termos uma igualdade nas propostas de governo de cada um. E, para que vocês, colaboradores, possam decidir depois, conscientemente, os candidatos ou propostas que gostaram mais. Esse é jeito Alpen de ser. Todos possuem liberdade para votar em quem quiser”, afirmou Fensterseifer, no discurso de abertura.

Os encontros duram cerca de 40 minutos e ocorrem após o encerramento do expediente, a partir das 17h30, sendo que os colaboradores não são obrigados a ficar e, os que optam por assistir, recebem hora-extra. “Enquanto parque, queremos proporcionar que os nossos funcionários tenham o acesso facilitado às propostas de cada candidato para que possam fazer suas escolhas com segurança”, conclui.

