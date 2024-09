Eleições 2024: noite de debate entre os candidatos à prefeitura de Gramado

Nesta terça-feira, dia 24 de setembro, acontece o debate entre os quatro candidatos à prefeito nas eleições em Gramado deste ano. O debate terá como tema o “Turismo”, e terá como mediadora a jornalista Giane Guerra.

O debate acontece às 20 horas no Master Hotel Gramado com a presença de Nestor Tissot (Progressistas), Renan Sartori (MDB), Coronel Carvalho (PL) e Júlio Dornelles (Frente Brasil Esperança). Será o único debate em Gramado com presença de público. O debate está sendo promovido pelo Sindtur Serra Gaúcha e será dividido em seis blocos, que incluem a apresentação dos candidatos, perguntas de entidades representativas, questionamentos dos associados do Sindtur, perguntas da jornalista Giane Guerra, debate livre entre os candidatos e, encerrando com as considerações finais. “Será uma grande oportunidade para avaliarmos as propostas dos candidatos de Gramado e Canela sobre o futuro do turismo na região”, destacou Cláudio Souza, presidente do Sindtur.

O acesso será aberto ao público, e para garantir presença, confirme antecipadamente pelo link de inscrição https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePXi54ug8bxZKE527X1Sto7JrdZr9_ktSpq57qssgzKOwfWw/viewform