Faltam doze dias para as eleições e tudo indica que teremos duas semanas tensas

Aonde passo escuto uma pergunta: quem está na frente? E uma afirmação: essa eleição está estranha, muito quieta.

Quanto à afirmação, é verdadeira, mas é sempre bom lembrar que o bicho vai pegar na última semana, sempre é assim.

Eu mesmo acredito que o nível vai baixar, com acusações de lado a lado, justamente porque a resposta à pergunta que todos querem é a seguinte: ninguém sabe, de verdade, nem mesmo os candidatos.

O PSDB tem uma pesquisa saída do forno, mas que ainda não vazou o resultado. Ela foi registrada na Justiça Eleitoral, mas não é obrigatória a divulgação do resultado. Talvez seja a única desta eleição.

Já que ainda não temos acesso à pesquisa, a única leitura que podemos fazer é de que nenhum dos candidatos disparou, apesar da polarização entre Gilberto Cezar e Marcelo Savi. Faço essa leitura porque, com exceção dos candidatos e cabos eleitorais, poucos têm colado adesivo no peito e aberto sua opção.

Um cenário normal, pois, em uma cidade pequena, há sempre o receio de uma retaliação do lado vencedor, caso determinado eleitor tenha apoiado abertamente seu rival e, cá entre nós, sempre acontece.

Assim, a eleição silenciosa por parte de quem deposita seu voto na urna seguirá assim, até o derradeiro resultado em 06 de outubro.

Abstenções

Canela tem um grande número de abstenções, historicamente. Quem analisa o cenário eleitoral, pensa que este número possa chegar em 10 mil votos.

Em uma eleição polarizada, pode fazer a diferença. Até porque, existe uma tendência de determinada faixa do eleitor, principalmente o mais jovem, em não dar tanta importância ao voto, no tipo, “tanto faz”, depois eu pago a multa.

Debates

A semana reserva mais dois debates eleitorais para os candidatos canelense.

O do SindiTur acontece na quarta à noite, com foco no turismo, o debate será presencial, realizado no Grande Hotel em Canela, com a presença de público.

O Debate Folha, com temas livres, acontece na sexta (27), sem a presença de público e transmissão ao vivo pelo YouTube de Folha de Canela.