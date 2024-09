Jolimont lança o primeiro vinho low carb produzido no Brasil 

Fundada em 1948, a vitivinícola sediada em Canela/RS, inova ao expandir portfólio com rótulo que tem apenas 55 calorias por taça.

A Vitivinícola Jolimont inova no mercado nacional de vinhos apresentando o mais recente lançamento da marca: o primeiro vinho low carb produzido no Brasil. O novo rótulo Jolimont Low Carb está entre as grandes apostas para oferecer um grande diferencial aos consumidores e ampliar mercados. Com o lançamento, a marca também brinda sua entrada em um nicho que só cresce no Brasil. De acordo com levantamento feito pela Euromonitor, o segmento de bebidas com açúcar reduzido cresceu 19,6% de 2022 para 2023, chegando a R$ 2 bilhões. A expectativa é que até 2028 ele dobre de tamanho. E o termo low carb também é um dos campeões de buscas, segundo o Google Trends Brasil.

Para o enólogo da Jolimont, Joel Ferrari, o investimento em pesquisas criou o produto ideal para o lifestyle destes consumidores. “É um vinho leve tinto seco. Especialmente frutado, refrescante e intenso em aromaticidade, porém, baixo em teor alcoólico e de açúcar. Trata-se de uma bebida muito fácil de beber, com alta qualidade e benefícios para quem busca manter o equilíbrio na alimentação, sem abrir mão do prazer de degustar um bom vinho nos momentos cotidianos”, explica o especialista. Nesse caso, são apenas 55 calorias a cada taça de 100 ml.

Focada em aumentar o número de apreciadores de vinho – e consumidores da marca – em todas as regiões do Brasil, a empresa registrou um aumento de 35% no faturamento em 2023. “Vamos seguir com nosso propósito, que é a democratização do consumo colocando o vinho na taça das pessoas. Atualmente, vendemos e entregamos a experiência Jolimont para todo o País e ampliamos o portfólio na medida em que identificamos novos comportamentos dos consumidores”, define o CEO da Jolimont, Wagner Manetti Motta, que está à frente do negócio desde 2019. Há 76 anos no mercado, a empresa de Canela, na Serra Gaúcha, é reconhecida por harmonizar sua tradição a constantes inovações. “Trabalhamos para oferecer opções a todos os públicos. Nos últimos cinco anos, mais do que triplicamos a quantidade de produtos, passando de 20 para cerca de 70 rótulos”, destaca Motta.



SOBRE A JOLIMONT

A vitivinícola Jolimont é uma das vinícolas mais visitadas do Brasil e recebe anualmente mais de 200 mil visitantes de todos os estados brasileiros e também do exterior. A empresa figura na segunda colocação do ranking de Melhores Vinícolas e Adegas do Brasil, do Tripadvisor, e tem como compromisso a democratização do vinho. Para isso, oferece diferentes opções de visitação e experiências inovadoras voltadas ao enoturismo, como a degustação de produtos com harmonização e a tradicional pisa de uvas. Localizada no Morro Calçado, em Canela (RS), na Serra Gaúcha, a vitivinícola atua com venda direta ao consumidor final, possui mais de 15 lojas entre o município sede e Gramado, além das vendas por e-commerce. São mais de 70 produtos no portfólio com rótulos de destaque internacional, com premiações em países como Inglaterra, Itália, França, Argentina, Espanha, Portugal, Canadá e Grécia. Para saber mais acesse www.vinicolajolimont.com.br ou acompanhe os principais lançamentos através do @jolimontvinicola nas redes sociais.