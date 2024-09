Marcelo Savi e Luciano Melo apoiam a causa autista

Os candidatos a prefeito e vice-prefeito, Marcelo Savi e Luciano Melo, da coligação “Canela Não Vai Parar” (MDB e PSD), se reuniram recentemente com Elizandro Viana, presidente da AMA (Associação dos Pais e Amigos do Autista de Canela e Gramado). Durante o encontro, foram discutidas as principais necessidades e desafios enfrentados pela entidade na luta em prol dos direitos das pessoas com autismo.

A AMA busca a criação de um centro de atendimento especializado, que conte com profissionais capacitados para oferecer terapias e suporte essencial no desenvolvimento das crianças autistas. O projeto visa melhorar a qualidade de vida desses indivíduos, focando em áreas como comunicação, linguagem, integração sensorial e autonomia.

Marcelo Savi e Luciano Melo se mostraram sensíveis às demandas da associação, reafirmando seu compromisso em promover políticas públicas que garantam o atendimento adequado e inclusivo para todos os cidadãos de Canela. A reunião representou um passo importante na construção de uma cidade mais acolhedora e atenta às necessidades das famílias que lidam com o autismo.

Texto e foto: MDB/Divulgação