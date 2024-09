Escola Danton Correa da Silva promove 1ª Feira de Empreendedorismo

Evento pretende estimular habilidades empreendedoras em alunos e comunidade escolar

A Escola Estadual de Ensino Médio Danton Correa da Silva realizará a 1ª Feira de Empreendedorismo no dia 10 de outubro de 2024, das 9h às 20h, no ginásio da instituição. O evento faz parte do projeto “Escola Melhor, Sociedade Melhor” e tem como objetivo promover a criatividade, inovação e o espírito empreendedor dos alunos e da comunidade escolar.

Voltada para estudantes do Ensino Fundamental, Médio, EJA e Curso Normal, a feira proporcionará aos participantes a oportunidade de expor e vender produtos e serviços desenvolvidos por eles, incentivando o aprendizado prático sobre empreendedorismo, marketing, finanças e gestão de negócios. A participação na feira busca também estimular o desenvolvimento de competências como comunicação, trabalho em equipe e gestão financeira.

A inscrição dos participantes deve ser feita até o dia 2 de outubro de 2024, por meio de uma ficha disponível na secretaria da escola. Cada turma, acompanhada por seu professor referência, será responsável pela criação de um produto ou serviço, utilizando recursos próprios para a compra de materiais e execução. O lucro obtido com as vendas será destinado à própria turma.

Além da exposição e venda de produtos, a feira contará com palestras de empreendedores locais e entidades da região, promovendo um ambiente de troca de ideias e networking entre alunos, professores e profissionais da área. Alimentos caseiros só poderão ser vendidos se forem certificados com selo de qualidade.

Após a feira, as turmas deverão elaborar um relatório sobre sua experiência, detalhando os custos e a lucratividade obtida com a participação no evento.