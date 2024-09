Projeto “Fins de Semana no Parque do Palácio” oferece variedade cultural em Canela

No próximo sábado, 28 de setembro, o Parque do Palácio, em Canela, receberá a terceira edição do projeto “Fins de Semana no Parque do Palácio”. Esta iniciativa, que ocorre mensalmente até dezembro, tem como objetivo proporcionar atividades culturais e de lazer para a comunidade. A programação é variada, oferecendo atrações para todos os gostos, idades e estilos.

A programação começará às 14h30 com “A Magia das Cores”, um jogo de cartas voltado para crianças e famílias, conduzido pela escritora Cecília Lamas. A atividade visa estimular a imaginação e a criatividade dos participantes.

Às 15h15, o grupo de Dança Cigana da Academia Neusa Martinotto apresentará cinco coreografias, vestidas em longas e coloridas saias bordadas. Algumas dessas danças foram premiadas em um concurso realizado em Novo Hamburgo na semana passada.

A Caminhada Fotográfica, coordenada por Marco e Natália Zimmermann, será iniciada às 16h. Limitada a 20 participantes, a caminhada permitirá que os inscritos aprendam sobre fotografia, incluindo técnicas de cliques, enquadramento e luz. As inscrições serão realizadas no local, por ordem de chegada.

Ao longo da tarde, haverá uma demonstração de slackline, com equipamento disponível para aqueles que desejarem praticar. Também será montado um varal com uma exposição de fotos do parque, capturadas por admiradores locais.

Para encerrar a programação, o músico Carlos Guilherme apresentará um repertório que inclui clássicos da MPB, reggae e composições autorais, marcando a chegada da primavera com um show ao pôr do sol.

A entrada e todas as atividades oferecidas são gratuitas.

O projeto conta com apoio cultural de Reserva da Serra, Velha Laje Vinhos, Rissul Supermercado, MR Arquitetura da Paisagem, Panni e Empório Canela. A iniciativa também tem suporte da Rádio do Canella e é organizada pela Epuã Produções Culturais, Movimento é Arte e Bacanas Produções, em colaboração com o coletivo Amigos do Parque do Palácio, com financiamento da Lei Paulo Gustavo / Governo Federal.

Importante: Caso as condições climáticas sejam desfavoráveis, a programação será adiada para uma nova data a ser definida. Para mais informações, os interessados podem consultar o Instagram @amigosparquepalacio.