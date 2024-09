Coligação “Canela Não Vai Parar” intensifica ações de campanha com foco no cuidado com as pessoas

A coligação “Canela Não Vai Parar” – MDB e PSD, liderada pelos candidatos a prefeito Marcelo Savi e a vice-prefeito Luciano Melo, está em ritmo acelerado nas últimas semanas da campanha eleitoral. Com um compromisso de cuidar das pessoas, a dupla intensificou sua presença nos bairros, realizando caminhadas, reuniões com lideranças locais e eventos de corpo a corpo, sempre buscando ouvir as demandas da comunidade.

Nos últimos dias, Savi e Melo estiveram em empresas, comércio e bairros, onde puderam apresentar suas principais bandeiras para o desenvolvimento de Canela. Entre os temas mais abordados estão os investimentos em saúde, educação, esporte e lazer, com especial atenção para o fortalecimento da infraestrutura pública e apoio a projetos que fomentem a economia local, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

A coligação tem feito questão de marcar presença em eventos comunitários, dialogando diretamente com eleitores e ouvindo as demandas mais urgentes. Um dos principais pontos da agenda tem sido a defesa da continuidade de obras e projetos iniciados na atual gestão, que Savi destaca como fundamentais para garantir um futuro melhor para todos. Entre as iniciativas, estão a modernização das escolas municipais e a ampliação do atendimento de saúde, incluindo o transporte para tratamentos em Caxias do Sul e Porto Alegre.

Além das atividades presenciais, a campanha também tem intensificado suas ações nas redes sociais, com vídeos de apoio e depoimentos de moradores que relatam o impacto positivo das políticas públicas implementadas nos últimos anos. O objetivo é manter um diálogo direto e constante com a população, reforçando a imagem de uma gestão comprometida com o desenvolvimento sustentável e inclusivo, priorizando sempre o cuidado com as pessoas.

A campanha de Savi e Melo também conta com o apoio de importantes lideranças políticas, como o vice-governador Gabriel Souza, que esteve recentemente em Canela para manifestar seu apoio. Esse movimento de reforço eleitoral tem se mostrado um diferencial, trazendo visibilidade e engajamento para a coligação, que busca consolidar sua posição na reta final.

Com uma abordagem focada no diálogo, proximidade com a comunidade e a defesa de um projeto de continuidade e inovação, a coligação “Canela Não Vai Parar” se prepara para os últimos dias de campanha com a confiança de que o trabalho feito até agora irá consolidar os votos necessários para uma vitória nas urnas, sempre priorizando o cuidado e o bem-estar das pessoas.

COMÍCIOS

No sábado (28/9), a coligação realiza um comício no bairro São Lucas, em frente à escola Bertholdo, com grande participação popular, refletindo a conexão com a comunidade. Além disso, pela manhã, às 8h30, está programada uma caminhada pelo bairro, com a presença de Marcelo Savi, Luciano Melo e candidatos a vereador.

No dia seguinte, domingo (29/9), a agenda continua com um comício no bairro Santa Marta, em frente ao ginásio na rua 1º de Janeiro. Uma nova caminhada pelos bairros São José, Santa Marta e Vila Dante, com saída às 8h30 do Amarelão, também está programada, reforçando o compromisso de cuidar das pessoas em cada passo da campanha.

