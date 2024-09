EDUCAÇÃO FINANCEIRA: COMO ANDA A QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO AO SEU CLIENTE?

Caro leitor, hoje vamos falar sobre a importância de prestar um serviço de qualidade, seja uma grande empresa ou um profissional autônomo, considerando que um bom atendimento pode aumentar a retenção de clientes e construir a reputação da sua marca e por isso não pode ser ignorada.

Temos escassez de vários tipos de serviços principalmente os qualificados, o que faz com que muitos prestadores de serviços não se preocupem com o cliente, aqui estamos falando de atendimento bem como do serviço em si. Pois tem vezes que você pode ser super bem atendido, mas no final o serviço ser péssimo, ou o contrário, o atendimento ser ruim, mas o serviço ótimo. Claro que existem variáveis a serem consideradas e talvez a principal delas seja quando você tem uma equipe e depende dela para a prestação de serviço, o que não isenta mesmo assim a sua responsabilidade como dono do negócio.

Com um bom atendimento ao cliente, as empresas podem reduzir os custos de aquisição e desenvolver recompra. Clientes satisfeitos trazem mais negócios para as empresas. Eles convencem outros clientes em potencial a comprar sua marca e isso é uma ótima publicidade gratuita e nada melhor do

que o velho e bom boca a boca.

Dessa forma um bom atendimento tem impacto direto na experiência do cliente, ou seja, define se o consumidor sairá satisfeito da compra, se fará novas aquisições e se indicará a sua marca para amigos e conhecidos.

Resolvi escrever sobre isso porque estou impressionada com a qualidade dos serviços que procurei nos últimos tempos, me parece que muitos esquecem que o cliente é a razão pela qual o negócio existe. A dificuldade de ser atendida é absurda, você marca o profissional some, parecem estar te fazendo um favor. A falta de qualificação da equipe é outro problema gritante e para resolver isso, só com muito treinamento contínuo e também processos bem definidos dentro da empresa.

Aristóteles, o renomado filósofo grego, nos lembra que a qualidade não é um evento isolado, mas um hábito constante a ser cultivado. A melhor maneira de encontrar clientes é cuidar bem dos que você já tem, pense nisso!