O REINADO DE JESUS

Em uma província havia um rei que se preocupava com o povo. Ele ia para a guerra por eles, não cobrava altos impostos e só pedia obediência voluntária às suas leis. O povo era rebelde e queria ter outro rei; alguém que fosse do meio deles e que eles escolhessem. O rei aceitou ser substituído, mas avisou do perigo que eles corriam. Mesmo assim, o povo insistiu. Depois o povo percebeu que sua escolha tinha sido péssima, pois estavam sendo escravizados e pagando tributos caríssimos. Seus filhos eram levados como escravos, para trabalharem para o novo rei. O sofrimento era grande e todos choravam e clamavam.

Então, o antigo monarca enviou seu filho que se misturou com o povo, para ver como eles estavam vivendo. O príncipe deixou seu trono e fez-se passar por um daqueles camponeses. O povo era sofrido, doente, pobre e oprimido. Havia aldeias de leprosos e não havia emprego digno. Então, o antigo rei disse ao filho: “Se você conseguir, durante um tempo, viver como camponês no meio deles e transmitir minha lei a eles e cumpri-la, então tu destituirás esse usurpador e assumirás o trono”. Assim aconteceu. O príncipe viveu como camponês, transmitiu a lei e cumpriu-a fielmente. Muitos o seguiram. Ele destituiu o rei usurpador e tomou as chaves do reino em sua mão. Mas, muitos não o entenderam e nem o aceitaram, porque o único meio que ele usou para cumprir a lei e ajudar a libertar o povo foi o amor e a obediência. Para ganhar a guerra, ele não derramou sangue de nenhum homem, a não ser o seu próprio sangue. Ele derrotou seus inimigos, pregando e vivendo o amor e o perdão.

Você sabe quem é este rei? Seu nome é o Senhor Jesus Cristo. A Sua lei gera vida. Porém, Seu modo de viver ainda é questionado por muitos. Somente quem não questiona, mas experimenta praticar Suas palavras é que pode comprovar essa verdade. Em João 3:17, está escrito: “Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele”.

A pior prisão que existe não é aquela que prende você por fora, mas a que prende você por dentro. Jesus é Rei! Liberte-se das cadeias (leia em Mateus 28:18 e em Filipenses 2:5-11).

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

“Oração Libertação da rejeição e da mágoa”

Deus Pai, em Nome de Jesus Cristo, eu venho a Tua presença para confessar que estou amargurado e decepcionado, sentindo-me traído e triste. Sinto-me debaixo das mãos dos verdugos. Eu peço perdão a Ti, por ter permitido abrigar esses maus sentimentos em minha alma. Obrigado porque o Teu Espírito pode me curar. Eu quero a cura. Sei também Senhor, que preciso abrir a porta da minha alma para o Teu Espírito entrar. Eu preciso perdoar. Eu quero perdoar. Espírito Santo, dê-me forças e capacita-me a liberar o perdão para aquelas pessoas que me magoaram e me rejeitaram, ofenderam, decepcionaram e traíram. Em nome do Senhor Jesus, eu recebo de Ti agora toda a força e rejeito todo o ataque de satanás e seus verdugos.

Em nome de Jesus, eu declaro que perdoo …….. (diga o nome das pessoas e situações que você deseja perdoar). Declaro que os abençoo com toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais, no nome do Poderoso Senhor Jesus Cristo. Também Senhor, eu quero me perdoar e me aceitar como o Senhor me fez. Em nome de Jesus, rejeito toda a autoacusação e ordeno agora que todos os verdugos saiam da minha vida e não voltem mais.

Amém.

