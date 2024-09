Opinião Forti: Sonho?

Já ecoam imagens da montagem do Natal Luz na cidade de Gramado. Convenhamos que é um alento para todas as cidades vizinhas. O evento é referência para todo o país e quando necessário busca alternativas para retomar algum espaço que perde. Agora alguns espetáculos voltam as ruas de Gramado em uma ideia que, se primeiramente, pode parecer retrocesso mas é fundamentada em um princípio trabalhado por diversas cabeças pensantes da administração atual e suas autarquias. Gramado está em processo claro de descentralização. Os bairros em sua maioria estão preparados para receberem seus moradores diminuindo sua necessidade de ir ao centro para resolver seus problemas. As pessoas na nossa cidade vizinha entendem que o centro deve focar ainda mais na matriz turística e que serviços essenciais como a rodoviária, centro administrativo e hospital devem se afastar um pouco do eixo principal. É uma atitude sensata e se você conversar com os players principais da eleição verá que isso independe de ideologia ou lado em que se está. É sensatez pura.

Corta pra Canela. Quais as propostas existentes para resolverem isso por aqui? Prédios de prefeitura e câmara extremamente defasados e cercados de outros serviços essenciais como cartório eleitoral, fórum, defensoria pública e perto de praticamente todas as instituições financeiras da cidade. Urge uma política de descentralização. Espaços existem, inclusive em bairros como o Santa Terezinha que tem ligação direta e rápida com o centro da cidade. Esses pontos precisam ser debatidos de forma coerente e sem devaneios. Não acho errado serem vendidos espaços como os da prefeitura, câmara e rodoviária municipal para se evoluir nesse aspecto. É muito pior continuarmos do jeito que está.

A propósito sobre o título da coluna: E o Sonho de Natal? Vai acontecer, vai ser bem feito, divulgado e devolver um pouco do orgulho que os canelenses tem sobre esse evento histórico? Se não vão conseguir fazer novamente poderiam ao menos avisar a ACIC com antecedência para ela poder ajudar. Fica a dica e o espaço está aberto para o contraponto da secretária de Turismo.

Falta Pouco

A “Festa da Democracia” está chegando ao seu gran finale. Dia 06 de outubro saberemos quem serão os responsáveis pelo futuro das cidades de todo o país. Prefeito, seu vice e novos (ou nem tanto) vereadores terão missões importantes aqui em Canela. Que seja um final de campanha feito com responsabilidade e tranquilidade por todos envolvidos, inclusive nós, da imprensa. Neste momento vejo colegas cansados mentalmente. Me incluo nisso. Separar o que é pauta importante, ser isonômico e também aturar diversas pessoas que as vezes se julgam mais relevantes do que realmente são, não é tarefa fácil. Antes a campanha durava o dobro do tempo. Ainda bem que evoluímos em algumas questões. Outras parece que andamos para trás. Mas isso será tema de coluna pós pleito!