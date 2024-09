Partido NOVO em Canela recebe apoio do Deputado Federal Marcel van Hattem

Na última terça-feira, 24 de setembro, o Partido NOVO em Canela promoveu um encontro aberto à comunidade com o Deputado Federal Marcel van Hattem, uma das figuras mais proeminentes do partido no cenário nacional.

O evento teve como objetivo fortalecer a presença do NOVO na região e demonstrar o apoio do deputado às lideranças locais, destacando o crescimento do partido em Canela e a relevância de suas pautas. Durante seu discurso, o deputado abordou questões de âmbito nacional, estabelecendo conexões diretas com os desafios enfrentados no município. Ele enfatizou a necessidade de uma gestão pública municipal séria e eficiente, ressaltando se impacto direto no desenvolvimento de toda a sociedade.

No encontro, o presidente do NOVO em Canela, Rafael Krause, ressaltou a importância das diretrizes do partido – que participa de uma eleição no município pela primeira vez – e o quanto os princípios e valores do NOVO ajudam a construir uma política de forma eficiente, responsável e ética. Prova disso é a gestão do atual prefeito e candidato de Joinville (SC) pelo NOVO, Adriano Silva, que atingiu aprovação histórica de 92% em sua administração e, possivelmente, será reeleito no primeiro turno no próximo dia 6 de outubro.

Neste ano, o NOVO não tem candidatos à prefeitura em Canela, mas conta com dois nomes para a Câmara de Vereadores: Thiago Jodas e Gabriela Cunha, que passaram pela jornada de seleção, treinamento e formação de candidatos a vereador que o NOVO realiza.

Além de Marcel van Hattem e dos candidatos do NOVO à Câmara Municipal de Canela, o evento contou com as presenças dos candidatos à prefeitura de Canela pelo Progressistas (PP), Enfermeira Cristina Moura, candidata a prefeita, e Moisés de Souza, candidato a vice-prefeito.

Entre os convidados, destacam-se a presença do vereador de Gramado, Ike Koetz, que agradeceu ao deputado pelo empenho e dedicação nas lutas em Brasília em prol do estado do Rio Grande do Sul. E o renomado pediatra Doutor Marco Antônio, que também pôde expressar a admiração pela coragem do deputado federal.

O evento em Canela reforçou os valores que o NOVO defende: liberdade individual e respeito ao próximo; Estado enxuto, eficiente e a serviço das pessoas; livre mercado e direito à propriedade; combate à corrupção e aos privilégios; império da lei e da democracia e oportunidades ao alcance de todos.

Texto e foto: divulgação Partido Novo