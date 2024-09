Polícia Civil de Canela descobre armazém de distribuição de drogas e prende mulher com mais de 400 porções de cocaína

Operação Centralis desmonta esquema de entrega de cocaína que utilizava motoboys para distribuição em Canela

A Polícia Civil de Canela deflagrou, na tarde desta quarta-feira (25), operação policial para o combate ao tráfico de drogas, realizando buscas em uma residência localizada no Bairro Várzea Grande, em Gramado. No local, que servia como base para distribuição de cocaína em Canela, foram apreendidas mais de 400 porções da droga acondicionadas em plásticos do tipo “zip lock”.

A droga, avaliada em mais de R$ 20 mil reais, estava identificada com a marca de uma empresa de tele-entrega de comida, já que o grupo investigado fazia a distribuição da cocaína na cidade de Canela através de motoboys. Ao todo, cerca de 400g da droga, que estava escondida em uma mala, foram apreendidos.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, informou que o local em que apreendidas as drogas era o principal ponto de ocultação e distribuição de cocaína na cidade, sendo responsável por praticamente toda a droga deste tipo vendida em Canela. A autoridade policial informou que o local era monitorado há cerca de três meses, tendo sido mantido por grupo rival após a liderança anterior ter sido morta a tiros em Osório, no litoral norte, recentemente. Medeiros elogiou a equipe policial, que trabalhou com dedicação e qualidade para a realização da ação.

Durante a operação, uma mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ela não possuía antecedentes criminais e foi encaminhada ao sistema prisional.